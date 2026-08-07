Un "tuffo" nel medioevo nell'entroterra marchigiano: torna Pergola Medievale

Palio, gruppi storici da tutta Italia, spettacoli, taverne

Storia, cultura e tradizioni: la città dei Bronzi dorati venerdì 21 agosto ospita Pergola Medievale, la Rievocazione Storica dell’arrivo a Pergola delle Spoglie dei Santi Secondo, Agabito e Giustina.

Il ritorno della manifestazione, grazie ad una scelta dell’Amministrazione comunale, è stato accolto la scorsa estate con uno straordinario entusiasmo e una grande partecipazione.

Un enorme successo, con migliaia di visitatori e turisti colpiti dagli eleganti cortei storici, dagli scorci incantevoli della città e dalla proposta di qualità.

Quella in arrivo, sarà una edizione ancor più ricca, con tante novità, ad iniziare dalla serata del 20 agosto, dedicata ai giochi del Palio, in preparazione delle finali che si svolgeranno il giorno successivo.

La manifestazione è stata presentata nella splendida cornice di Piazza Ginevri, nel cuore della città, dall’Amministrazione comunale insieme ai ragazzi e alle ragazze protagonisti del Palio e ai rappresentanti dei Gruppi storici “La Pandolfaccia” di Fano e “Combusta Revixi” di Corinaldo.

“Il grande successo e gli apprezzamenti ricevuti la scorsa estate per il ritorno e il nuovo format della rievocazione storica – sottolinea il sindaco Diego Sabatucci – ci hanno ulteriormente spinti a proporre un programma ancor più ricco e coinvolgente, per una manifestazione che promuove e valorizza la città e le sue eccellenze, attira tantissimi turisti e visitatori, e rafforza l’identità della comunità. Anche per questa tredicesima edizione avremo il piacere di ospitare prestigiosi gruppi storici da tutta Italia, che sapranno regalare un’atmosfera unica, coinvolgente e affascinante. Vi aspettiamo per riscoprire e vivere insieme le nostre origini, la storia della città, le tradizioni di Pergola”.

Pergola Medievale è un evento che è storia, cultura, promozione e comunità. Il nuovo format, con la prima edizione del Palio di San Secondo, ha emozionato e unito la città. Passione e identità gli ingredienti che accenderanno ancora la contesa, che avrà inizio con alcune gare la sera di giovedì 20. Oltre 100 ragazzi pergolesi, divisi in quattro quartieri storici, Le Tinte, Le Conce, San Marco e Il Piano si sfideranno in giochi avvincenti nel cuore del cento storico.

Il clou di due giornate che proietteranno Pergola nelle tipiche atmosfere medievali, tra musici, sbandieratori, spettacoli, mercati, antichi mestieri, giochi per i più piccoli e taverne che faranno pulsare il cuore della città.

Uno dei momenti salienti dell’evento, il corteggio storico Medievale: i costumanti della Corte Ducale di Ferrara, gli sbandieratori e musici dei Sestieri della Quintana di Ascoli Piceno, il Gruppo Storico Città di Corinaldo Combusta Revixi e il Gruppo Storico La Pandolfaccia di Fano, accompagneranno le reliquie dei santi patroni di Pergola, trainati dai buoi su di un carro in legno come racconta la storia, in corteo fino al Duomo. Tra spade, bandiere, arcieri, giullari e fuochi, le piazze del centro storico prenderanno vita per l’avvincente contesa del Palio tra i rioni cittadini.

Alle 19 l’apertura delle taverne medievali, quindi, per tutta la serata le vie e le piazze del meraviglioso centro storico si animeranno di spettacoli itineranti, di arcieri, falconeria, sbandieratori, teatrali.

In Piazza Fulvi la serata s’accenderà con le attesissime gare del Palio, tra il gioco degli stracci, dello scalpo, il tiro alla fune.

In un’atmosfera magica, la Compagnia del Corvo firmerà il grandioso epilogo della rievocazione: una narrazione epica ricca di effetti pirotecnici, suggestive evoluzioni, ritmi incalzanti e incantevoli danze di fuoco.