Rigenerazione, ma rispetto dell'identità artigianale: con l'Hub Urbano, Santarcangelo guarda al futuro

Hub urbano, entro il 20 marzo le adesioni al progetto

È iniziata ufficialmente ieri (mercoledì 4 febbraio) in una sala Baldini gremita di commercianti e associazioni di categoria, la campagna di adesione per la realizzazione dell’hub urbano di Santarcangelo. Dopo i primi incontri dello scorso autunno, nel corso dell’appuntamento di ieri – alla presenza del sindaco Filippo Sacchetti, dell’assessore alle Attività economiche Luca Paganelli e dell’assessora regionale a Turismo, Commercio, Sport Roberta Frisoni – Ivano Ruscelli di Iscom Group ha illustrato al pubblico finalità, obiettivi, opportunità e valore aggiunto derivanti dalla costituzione dell’hub urbano a Santarcangelo.

Lo spirito di fondo è quello di condividere progettualità e obiettivi tra Amministrazione comunale e soggetti privati, in particolare associazioni di categoria e operatori economici, in grado di intercettare fondi regionali, ma anche altri contributi di enti sovraordinati. Una collaborazione tra pubblico e privato, dunque, che a partire da una visione strategica comune e un dialogo costante, possa portare a progetti e interventi concreti a sostegno non solo della rete commerciale ed economica, ma anche valore alla città nel suo complesso. Le strategie di intervento proposte da Iscom, che sono un primo punto di partenza per discutere e realizzare elaborazioni condivise, riguardano quattro aree di intervento: rigenerazione urbana, accessibilità e fluidità urbana, attrattività e comunicazione, preservazione dell’identità economica e artigianale.

L’incontro è stato quindi l’occasione per dare avvio ufficialmente alla raccolta di adesioni al progetto, che dovranno pervenire all’Amministrazione comunale entro il 20 marzo 2026: già nel pomeriggio di ieri sono stati firmati i primi accordi nel corso dell’evento. I soggetti sottoscrittori entreranno a far parte del Tavolo di Partenariato con funzioni consultive e di elaborazione di proposte progettuali per la valorizzazione dell’hub urbano e, sulla base di specifici bandi regionali, risultare destinatari di possibili benefici economici (le imprese che non aderiranno non potranno beneficiarne). La manifestazione di interesse non prevede alcun impegno o onere di natura economica per i soggetti privati.