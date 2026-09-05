Riimini Calcio, debutto al Neri con il Novafeltria. Gadda: 'Entusiasmo dei tifosi? Responsabilità, ma arma in più"

Confermata la squadra vittoriosa a San Mauro

Esordio casalingo domenica per il Rimini opposto al Novafeltria, vincitore sul Castenaso per 3-1 all’esordio (17,30). Sarà un Romeo Neri tinto di biancorosso e gremito con tremila abbonati e settore Distinti aperto.

In attesa della nuova maglia a scacchi, i giocatori di mister Gadda indosseranno una maglia biancorossa a strisce orizzontali che richiama quella indossata dai volontari al lavoro per la recente visita dei Papa Leone XIV. Due maglie saranno consegnate al vescovo Nicolò Anselmi, una delle quali sarà poi recapitata al Santo Padre. Ci sarà spazio anche per l’amarcord: ricorre il ventennale di Rimini – Juventus di serie B e dunque una divisa anche ad Adrian Ricchiuti, protagonista di quella partita.

“Percepiamo questa attesa, ll forte entusiasmo dell’ambiente, per noi è praticamente un altro esordio dopo quello di San Mauro Pascoli visto il lungo tempo in cui il Romeo Neri è rimasto chiuso – dice il tecnico del Rimini Massimo Gadda - . Tutto questo ci dà della responsabilità. Dobbiamo cercare di sfruttare questo entusiasmo e dobbiamo stare attenti alla Vis Novafeltria".

I meno abituati potrebbero risentire dell'emozione del debutto in uno stadio come il "Romeo Neri"?

“Possibile, però noi dobbiamo far diventare questa condizione un vantaggio. Intanto è la seconda partita di campionato, verranno appuntamenti più importanti, quindi dobbiamo scendere in campo con la mente libera, cercare di vincere ed essere bravi a gestire le emozioni. Credo che lo faremo”.

Si passa dal manto naturale di San Mauro Pascoli al sintentico sul quale vi allenate tutti i giorni.

"Intanto il calcio giocato sull'erba è una cosa il calcio sull'erba sintetica è un'altra. Cercheremo di sfruttare il terreno di gioco che conosciamo bene perchè ci alleniamo tutti i giorni e anche questo aspetto dobbiamo farlo diventare un vantaggio".

Un passo indietro, alla gara vinta 2-0 in casa della Sammaurese. A mente fredda che giudizio dà?

"Ho rivisto la partita in televisione, ho avuto conferma della sensazione avuta in panchina: il primo tempo non è stato così brutto, ci è mancata un po’ di qualità ed è stata brava la Sammaurese ad intralciarci, ma non è mancato lo spirito di giocare, di fare gioco. Nel secondo tempo ci siamo espressi meglio, con maggiore qualità”.

Che partita si aspetta?

“Ci confrontiamo contro un avversario giovane motivato, che ha entusiasmo. Farà molto caldo, la partita è lunga, non dobbiamo avere fretta, la frenesia di andare ciascuno oltre il proprio compito: a San Mauro al 75' eravamo ancora sullo 0-0. La gente ovviamente ci darà una mano. Una bella cornice di pubblico per questi ragazzi è una bella esperienza. Ho detto ai miei giocatori che la partita di domani è importantissima perché dobbiamo dare il segnale a noi stessi di quello che ci aspetta. Le partite per vincerle devi giocarle al meglio, con umiltà. La gara di domani è importante soprattutto per comprendere se abbiamo capito cosa ci aspetta durante la stagione. Le sensazioni sono buone, faremo una buona partita".

Tutti presenti, confermata la squadra di San Mauro.