Rimasto chiuso fuori casa, un 51enne tenta di arrampicarsi e precipita dal terzo piano

L'uomo è stato trasportato in ospedale in codice rosso

Poteva finire in tragedia l'incidente domestico che l'altro giorno ha visto coinvolto un 51enne proprietario di una villetta a Porto Verde. L’uomo sarebbe rimasto chiuso fuori di casa e avrebbe cercato di rientrare all’interno della sua abitazione arrampicandosi sul tetto e calandosi verso il proprio balcone. Durante il tentativo avrebbe perso l’equilibrio e avrebbe impattato contro una tettoia prima di cadere nel cortile sottostante. (Vedi notizia precedente) Sul posto sono intervenuti i carabinieri, i vigili del fuoco e il personale del 118. In un primo momento era stato richiesto anche l'intervento dell'elisoccorso, ma a causa dell'orario notturno il ferito è stato trasportato in ambulanza, in codice rosso, all'ospedale Bufalini di Cesena.