Rimessa in sicurezza della Tolemaide: lavori in primavera sul primo tratto della provinciale

La Provincia di Rimini pianifica manutenzione ordinaria e lavori straordinari

L’Amministrazione provinciale di Rimini ha tra le sue priorità in tema di viabilità il ripristino della percorribilità in sicurezza della SP 136 “Tolemaide”.

La Tolemaide è uno degli assi strategici del territorio provinciale per la sua funzione di collegamento alle aree a forte richiamo turistico e a quelle caratterizzate da insediamenti industriali e produttivi (Fiera di Rimini, Centro Agro Alimentare Riminese, IKEA, per citare quelli principali). C’è piena consapevolezza della sua importanza e, ancor più, delle legittime esigenze dei cittadini e dei lavoratori delle imprese che la percorrono quotidianamente. L’Ufficio Viabilità della Provincia è da tempo impegnato, da un lato, a reperire le risorse necessarie per la sua sistemazione definitiva, dall’altro ad assicurare nel frattempo la necessaria manutenzione ordinaria.

Sulla base di questa impostazione, nella consapevolezza della non facile reperibilità delle ingenti risorse necessarie per l’intervento complessivo, si è proceduto ad un lavoro per stralci, privilegiando scelte progettuali orientate a minimizzare l’impatto dei cantieri sul traffico e sull’ambiente con procedure che consentano una rapida esecuzione.

Per il primo stralcio del progetto di manutenzione della pavimentazione stradale della SP 136, che interessa il tratto dal km 3+395 (rotatoria con la SS 16) al km 1+300 (rotatoria “Mitica”), la Provincia ha stanziato un milione di euro, i lavori sono in fase di appalto e verranno eseguiti in primavera.

Per il secondo stralcio, quello che andrà a completare la manutenzione della SP 136, la Provincia sta procedendo con la sua progettazione, nella prospettiva di poter candidare l’intervento a finanziamenti a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione, per il tramite della Regione Emilia-Romagna. Nel frattempo, come detto, l’Ufficio Viabilità della Provincia prosegue l’ordinaria attività manutentiva.