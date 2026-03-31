Riminese adescato su un social e vittima di ricatti sessuali: denunciato un 18enne

Il giovane è incensurato. La sua vittima ha versato 3000 euro

Un 18enne, incensurato e residente nel cremonese, è indagato per estorsione subita da un cittadino riminese. Quest'ultimo ha denunciato ai Carabinieri di essere stato adescato su una piattaforma social. Dopo una "sex chat", l'atmosfera tra lui e il suo interlocutore è cambiata radicalmente: questi infatti aveva chiesto 3000 euro, altrimenti avrebbe diffuso false accuse sul possesso di materiale pedopornografico da parte del riminese, che è stato costretto quindi ad effettuare dei versamenti, per un totale di 3000 euro, su diversi conti correnti. Successivamente il riminese ha denunciato l'accaduto ai Carabinieri: l'autorità giudiziaria, tramite decreto di sequestro, ha bloccato le somme, mentre l'Arma ha rintracciato e identificato il titolare dei conti correnti, che è stato così denunciato.