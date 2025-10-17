Rimini, 100.000 euro dalla Regione per la messa in sicurezza del porto canale

L'operazione per il dragaggio del porto è fondamentale per garantire una sicura navigazione

La Giunta Comunale ha approvato il Documento di Indirizzo alla Progettazione per il dragaggio del porto canale di Rimini, un intervento da 100mila euro interamente finanziato dalla Regione Emilia-Romagna. I lavori inseriti nel progetto saranno necessari per il continuo apporto di materiali fangosi e sabbiosi nell'area del porto canale, con conseguente riduzione della profondità dell'acqua. Questa situazione crea seri problemi di pescaggio per le imbarcazioni in transito, con conseguente pericolo per i natanti e per il personale imbarcato. "L'intervento previsto - spiega l'amministrazione comunale - si pone l'obiettivo principale di riportare a una profondità di almeno 5 metri il tratto di porto canale interessato dal dragaggio, risolvendo le criticità legate all'accumulo di sedimenti. L'area infatti è localizzata in ambiente marino fortemente influenzato dall'apporto di materiali, soprattutto in caso di mareggiate, con conseguente sedimentazione di sabbia verso l'imboccatura".

Il progetto è stato candidato e inserito nel programma di finanziamento regionale 2025/2027 previsto dalla Legge Regionale n. 19/1976. Lo scorso luglio la Regione Emilia-Romagna ha concordato con i Comuni gli interventi da inserire nel programma triennale dragaggi, includendo anche quello del porto canale riminese. L'intervento sarà realizzato nel pieno rispetto del Regolamento sulle modalità e criteri tecnici per l'autorizzazione all'immersione in mare dei materiali di escavo di fondali marini (D.M. 173/2016 e successive modifiche). La spesa complessiva di 100mila euro consentirà di completare i lavori prima della prossima stagione estiva, dopo le successive approvazioni progettuali necessarie, garantendo così la piena operatività e sicurezza del porto canale.