Aiuto al commercio Rimini, 150mila euro di contributi per rilanciare negozi e attività commerciali

Il Comune pubblica il bando per sostenere investimenti, innovazione e riqualificazione degli esercizi nell'hub urbano. Domande entro il 28 febbraio 2027

Nel quadro del progetto di sviluppo dell'Hub "Rimini Centro", istituito ai sensi di una legge regionale, il Comune intende concedere contributi economici a fondo perduto per il cofinanziamento di spese di investimento sostenute dalle imprese operanti all'interno dell'hub. La misura di aiuto dispone di un budget di 150mila euro. L'avviso pubblico nasce per rispondere a un'esigenza concreta del tessuto commerciale cittadino. Secondo i dati della Camera di Commercio della Romagna, tra il 2010 e il 2025 il commercio al dettaglio in provincia di Rimini ha registrato un calo del 22,15% delle imprese. Un dato che racconta la progressiva perdita di presenza dei negozi di vicinato e che il bando si propone di contrastare, favorendo il recupero e il riutilizzo dei locali sfitti, sostenendo la competitività delle imprese esistenti e incentivando l'avvio di nuove attività. Tra gli obiettivi figurano anche il decoro urbano e l'attrattività commerciale dell'hub, l'innovazione digitale, l'accessibilità degli spazi e dei servizi, la valorizzazione delle tipicità locali e delle attività identitarie del territorio.

Lo scorso aprile era stata presentata alla Regione la candidatura al bando per gli hub urbani e di prossimità, dopo un confronto diretto con Confcommercio, Confesercenti, Cna e Confartigianato. Il progetto, che oltre alla misura di aiuto per le imprese comprende anche rilevanti interventi a carico del Comune per un totale di oltre due milioni di euro, è poi risultato primo in graduatoria tra i 43 presentati dai comuni emiliano-romagnoli. Il contributo prevede finanziamenti per interventi in conto capitale, cioè investimenti per l'acquisto, la realizzazione o il miglioramento di beni durevoli, destinati a un'utilità pluriennale presso un'unità locale dell'hub. Restano escluse le spese di ordinaria gestione. Rientrano tra le voci ammesse impianti tecnologici, arredi e allestimenti, attrezzature e macchinari, interventi per l'accessibilità e l'eliminazione delle barriere architettoniche, efficientamento energetico e sostenibilità ambientale, opere edili e impiantistiche collegate, hardware, software e soluzioni digitali. Sono riconosciute anche le spese tecniche e professionali legate a progettazione, domanda e rendicontazione, nel limite del 10% delle altre spese ammissibili.

Le domande potranno essere presentate entro il 28 febbraio 2027. Il testo dell'avviso può essere scaricato e consultato, insieme a ulteriori informazioni e approfondimenti, sulla pagina web del Comune al link https://bit.ly/4kKelk3 .