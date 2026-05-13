Rimini, 18 maggio di passione per chi viaggia sul bus: sciopero di 24 ore

I servizi saranno garantiti però in due fasce orarie: dalle 6 alle 9, dalle 13 alle 16

Possibili disagi anche a Rimini per lo sciopero nazionale del trasporto pubblico locale, proclamato dall’organizzazione sindacale Usb Lavoro Privato per la giornata di lunedì (18 maggio). L’agitazione avrà durata di 24 ore e potrà comportare variazioni o cancellazioni del servizio di autobus anche nel territorio riminese. A Rimini saranno comunque garantite le fasce orarie di servizio considerate protette, in particolare quelle dedicate agli spostamenti scolastici e lavorativi: i mezzi circoleranno regolarmente dalle 6 alle 9 del mattino e successivamente dalle 13 alle 16. Al di fuori di queste finestre orarie, il servizio potrebbe subire riduzioni in base all’adesione del personale allo sciopero. La mobilitazione rientra nell’ambito della protesta nazionale indetta da Usb Lavoro Privato e riguarda diverse realtà del trasporto pubblico sul territorio italiano. Per quanto riguarda il precedente sciopero proclamato dalla stessa sigla sindacale, lo scorso 28 novembre, l’adesione registrata nel territorio romagnolo era stata differenziata: 20,33% nel bacino di Forlì-Cesena, 24,19% a Ravenna e 10,15% nel bacino di Rimini.