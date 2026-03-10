Rimini, 19enne ubriaco cade nelle acque del porto canale: salvato dall'annegamento

Pronto l'intervento della Guardia Costiera, allertati dai Carabinieri

Nella notte tra lunedì e martedì (9-10 marzo) la Guardia Costiera è intervenuta per salvare un 19enne caduto nelle acque del porto canale, all'altezza di piazzale Boscovich. A dare l'allarme è stata una pattuglia dei Carabinieri, intervenuti per primi sul posto. Per i soccorsi è stata impiegata la motovedetta: una volta individuato il 19enne, il suo recupero è stato reso complicato dallo stato di alterazione del giovane, che aveva assunto verosimilmente una quantità significativa di alcol. Alla fine il personale della Guardia Costiera è riuscito a calmarlo e a portarlo in salvo, per poi affidarlo al personale del 118, intervenuto con l'ambulanza. Il 19enne non è in pericolo di vita.