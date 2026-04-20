Rimini: 200 bambini tra spiagge e boschi per un'educazione ecologica

"Dal bosco al mare", il progetto che coinvolge scuole e comunità educanti

Rimini rafforza il proprio impegno sull’educazione alla natura e alla sostenibilità con “Dal Bosco al Mare: per un’educazione ecologica nella scuola dell’infanzia”, il progetto pilota che da gennaio 2026 coinvolge due scuole dell’infanzia comunali – Le Margherite e Delfino – all’interno del percorso strategico Rimini Blue Lab, il laboratorio permanente dedicato alla cultura del mare e alla transizione ecologica della città.



Il progetto nasce dalla collaborazione tra Comune di Rimini – Rimini Blue Lab, Coordinamento pedagogico, Dipartimento di Scienze dell’Educazione dell’Università di Bologna (con la supervisione scientifica della prof.ssa Michela Schenetti), CEAS Ippogrifo e Anthea, impegnata nella cura e valorizzazione del patrimonio pubblico. Un’alleanza educativa che porta bambini, insegnanti ed educatori a vivere in modo continuativo gli ambienti naturali del territorio – spiaggia e bosco – come luoghi di apprendimento, ricerca e cittadinanza attiva.



*Le prime esperienze: bambini in cammino tra il verde e il blu*

Bambini e bambine impegnati in attività di osservazione, gioco spontaneo, raccolta di tracce naturali, dialoghi e piccole ricerche guidate dalle domande che emergono dall’incontro con gli ambienti. Sono queste le immagini che emergono dalle prime uscite: accanto a loro, le insegnanti e i Maestri della Natura – educatori ambientali coinvolti nel progetto – accompagnano i gruppi nella scoperta dei fenomeni naturali, della biodiversità e dei comportamenti responsabili verso gli ecosistemi.

Il progetto prevede 36 uscite al mare a piedi e 18 uscite in ambiente boschivo nell’arco dell’anno, distribuite nelle diverse stagioni, con giornate tipo che includono camminate, esplorazioni, pranzo all’aperto e attività di documentazione. Un’esperienza che, come sottolineano gli educatori, “sta restituendo ai bambini il piacere di abitare gli spazi naturali della città, sviluppando competenze scientifiche, motorie, relazionali e un senso di appartenenza ecologica”.



*Un progetto dentro “Rotte Educative Blu”*

“Dal Bosco al Mare” è una delle tre azioni del più ampio programma di ricerca-azione "Rotte Educative Blu", sviluppato da Rimini Blue Lab insieme all’Università di Bologna e al Centro Studi Avanzati sul Turismo. Il programma mira a valorizzare il mare e i paesaggi costieri come spazi educativi, culturali e comunitari, integrando outdoor education, cittadinanza attiva, storia marittima e sostenibilità rigenerativa.

L’azione dedicata alla scuola dell’infanzia rappresenta un tassello fondamentale: porta nella quotidianità dei servizi educativi una pratica continuativa di educazione all’aperto, connessa ai temi dell’Ocean Literacy, della transizione ecologica e della relazione tra bambini e territorio.



“ Il progetto - spiega l'Amministrazione comunale - si inserisce nella strategia cittadina che vede Rimini impegnata a “rafforzare la propria anima blu e verde”. Investire sull’educazione alla natura significa investire sul futuro della città, a partire dai più piccoli. Il mare e gli ambienti naturali non sono solo luoghi da tutelare, ma veri e propri laboratori di crescita, benessere e consapevolezza per le nuove generazioni, che entrano a pieno titolo nei percorsi educativi. La natura entra a tutti gli effetti nei percorsi formativi di bambini e insegnanti, rinforzando temi cari e forti nella comunità riminese, a partire dalla propria identità marinara”.



Il percorso proseguirà per tutto il 2026, con momenti di formazione per insegnanti ed educatori, attività di co-progettazione con il coordinamento pedagogico e incontri con le famiglie. Una restituzione pubblica dei risultati delle tre azioni di "Rotte Educative Blu" è prevista in occasione di ECOMONDO 2026, dove Rimini presenterà il proprio modello educativo “verde e blu”.