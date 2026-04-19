Villa Verucchio, incidente durante la partita di pallavolo: interviene l'eliambulanza

Un uomo di circa 40 anni avrebbe battuto il capo ed è stato ricoverato in ospedale. Non è grave

Momenti di concitazione oggi pomeriggio (domenica 19 aprile), intorno alle 15, al campetto di pallavolo a Villa Verucchio, all'interno del parco Marecchia. Un uomo di circa 40 anni, impegnato proprio in una partita di pallavolo, è caduto e ha sbattuto il capo a terra. Sul posto è intervenuto il personale del 118, con ambulanza e l'elicottero, che ha provveduto al trasporto del ferito all'ospedale Bufalini di Cesena. Le sue condizioni non sono gravi, da quello che trapela.