Rimini, 200.000 euro per sistemare i campi da calcio di Ina Casa e Rivazzurra

La Giunta comunale di Rimini ha approvato il documento di indirizzo alla progettazione per un nuovo gruppo di interventi di manutenzione straordinaria agli impianti sportivi del territorio, per un investimento complessivo di 200mila euro. I lavori inseriti nel programma 2026 riguardano i campi da calcio di Ina Casa (rifacimento della recinzione del campo principale) e di Rivazzurra (la realizzazione degli impianti irrigazione) e il campo di calcetto via delle piante, in zona Celle, dove è prevista la manutenzione della pavimentazione e della recinzione, oltre alla sostituzione delle porte e il rifacimento delle assi in legno laterali. Sono previsti infine alcuni interventi allo stadio Romeo Neri, in particolare il rifacimento della pavimentazione della palestra Gemmani e la sostituzione di una cabina elettrica.