Rimini, 201 scarpe abbandonate diventano arte: “Oltrepassi 201” alla Biblioteca Gambalunga

Venerdì 20 novembre alle 17.30 la presentazione del libro e la proiezione del docufilm dedicati al progetto dell’artista Maria Cristina Ballestracci

Un invito a camminare insieme, tra arte, memoria e condivisione. Venerdì 20 novembre, alle ore 17:30, la Biblioteca Gambalunga presso la Sala della cineteca, accoglierà Oltrepassi 201, progetto di cultura partecipata ideato dall’artista Maria Cristina Ballestracci. Un appuntamento che intreccia linguaggi e sensibilità diverse, proponendo al pubblico la presentazione del volume edito da NFC Edizioni e la proiezione dell’omonimo docufilm con la sceneggiatura di Giovanna Greco. La serata rientra nella rassegna Libri da queste parti 2026.

Oltrepassi 201 nasce come un viaggio che unisce arte e vita, sviluppandosi nel corso di dodici anni attraverso un viaggio itinerante, dalla Romagna fino a Matera Capitale della Cultura 2019. Al centro del progetto si colloca un’installazione di arte contemporanea composta da 201 scarpe raccolte sulla spiaggia di Fiorenzuola di Focara: oggetti dimenticati, restituiti a nuova esistenza e trasformati in simboli di storie, scelte e identità.

Quali parole nascono se si ricompongono i destini delle cose? Come cogliere il frammento e il tutto, vedendo l’uno attraverso l’altro e viceversa? Dove risiede la voce narrante di duecentouno scarpe restituite alla terra dall’acqua? Quale temperatura dello sguardo trasforma un oggetto abbandonato in un atto po-etico?

Da queste tracce prende forma un dialogo con la letteratura: i primi ventuno “passi” sono stati affidati ad altrettanti autori, tra cui Nada, Marcello Fois, Franco Arminio, Simone Perotti, Giulio Casale, Eraldo Affinati ed altri, chiamati a interpretare e raccontare il senso di quel cammino. Il risultato è un mosaico di voci che amplifica il significato originario del progetto, rendendola un’opera corale che indaga ed evoca la particolarità, la singolarità e l’unicità di ogni passo contenuto in ogni scarpa e in ogni vita vissuta.

A seguire, la proiezione del docufilm Oltrepassi 201 offrirà uno sguardo immersivo sulla genesi dell’opera, attraverso immagini e testimonianze dei protagonisti. Le autrici accompagneranno il pubblico in questa esperienza collettiva e di condivisione.

Oltrepassi 201 si configura come un progetto in cui l’arte diventa strumento di relazione: un gesto poetico che si rivolge ai luoghi come spazi di collettività e alle persone come custodi di significati condivisi. Le scarpe raccolte sulla riva del mare, scarponi, sandali, ciabatte, suole, raccontano viaggi lontani e invisibili, evocando confini da oltrepassare e scelte che segnano il corso di una vita.

Maria Cristina Ballestracci, artista, autrice e ideatrice del progetto. Nata a Vimercate (Mi), è un’artista che vive e lavora a Santarcangelo di Romagna. Dopo aver conseguito il diploma di geometra inizia la sua attività professionale in numerosi studi di architettura dove lavora alla stesura e alla realizzazione di vari progetti sia di architettura pubblica che privata. Queste esperienze le permetteranno di acquisire un bagaglio di conoscenze che si manifesterà, soprattutto, nel campo del design. Contemporaneamente matura il suo interesse per l’arte, che la conduce a produrre opere dove la parola scritta e la rielaborazione di elementi naturali, scelti in base alla forma e al lavoro esercitato su di essi dall’azione del tempo e vengono ricomposti all’interno di quadri fondati sulla espressività tra essenzialità, misura e ritmo. Ha organizzato numerose mostre personali e collettive in diverse città italiane, una ricerca sviluppata attraverso il progetto “Relitti” (selezionato nel luglio 2013 per l’inaugurazione a Trento del “Muse - Museo di scienze”, progettato da Renzo Piano) e partecipato, con progetti istallativi, a diverse edizioni “La luna e i calanchi” di Aliano.

Giovanna Greco, giornalista. Nata a Cosenza ma romagnola d’azione, ha circumnavigato l’Italia per anni. Giornalista, caposervizio alla Rai, radiotelevisione italiana. Ha lavorato per “Il Giornale”, “Italia Oggi”, “l’Ansa”. Per il progetto “Oltrepassi” è anche autrice di un racconto inedito e si occupa del coordinamento della comunicazione stampa e della produzione documentaristica. Con Maria Cristina Ballestracci ha condiviso ogni “ritrovamento”, ogni passaggio e ogni viaggio del progetto. Assieme a Marino Cancellari ha realizzato il primo passo/trailer della documentazione filmica del progetto Oltrepassi 201.