Rimini, 270.000 euro per riaprire lo stadio del baseball: servono lavori, poi si torna in campo

“Interventi indispensabili prima di poterlo mettere a disposizione delle società sportive", evidenzia l'assessore Lari

Rispondendo all’interrogazione del consigliere Murano Brunori, gli assessori Mattia Morolli (lavori pubblici) e Michele Lari (Sport) hanno aggiornato il Consiglio Comunale sugli interventi necessari al ripristino della piena funzionalità dello stadio del baseball di via Monaco, da poco tornato in possesso dell'amministrazione comunale dopo il contenzioso con l’ex gestore.

“Per quanto riguarda l’utilizzo in completa sicurezza dell’impianto sportivo principale, comprensivo del campo, saranno necessari diversi interventi – ha spiegato l’assessore Morolli –: la verifica del corretto funzionamento dei presidi di sicurezza antincendio, il completamento dei lavori di separazione delle utenze tra l’impianto sportivo e i locali accessori (bar, pizzeria, appartamento), l’esecuzione di alcuni interventi strutturali previsti nel 2022, la manutenzione straordinaria dell’impianto di illuminazione, la sostituzione del tabellone segnapunti non funzionante. Un intervento complessivo per cui è stata richiesta una variazione di bilancio di 270 mila euro”.

“Interventi indispensabili prima di poterlo mettere a disposizione delle società sportive – aggiunge Lari - per la messa a disposizione della prima porzione di impianto (campi e spogliatoio del settore giovanile) sono necessarie una serie di attività anche complesse volte inizialmente ad individuare e valutare le parti attualmente legittime e agibili; la predisposizione in loco di una separazione fisica rispetto alle porzioni non utilizzabili e la verifica della correttezza della documentazione in materia di sicurezza. E soprattutto è necessario ripristinare i luoghi con almeno le minime attività manutentive che rendano quegli spazi, diciamo così, decenti. Dai primi sopralluoghi, ad esempio, abbiamo constatato che c’è da sistemare la caldaia non completamente funzionante, e c’è da sistemare l’illuminazione dei campi, con almeno un faro allo stesso modo non funzionante. Si stanno facendo anche le verifiche per accertarsi che siano state rinnovate dall’ex gestore e si sia in regola con tutte le certificazioni/conformità/DI.RI impiantistiche, al momento non rinvenute".

Lari evidenzia che l'impianto, appena possibile, sarà dato in concessione d'uso sulla base delle esigenze delle società di baseball del territorio. "A fronte della concessione verrà applicata una tariffa oraria prevista dal tariffario per l'uso degli impianti sportivi. Al momento non è prevista la concessione della gestione in considerazione degli importanti lavori di cui necessita la struttura", sottolinea Lari, che si rivolge al consigliere Brunori: "Spero condivida il mio ragionamento. Dopo anni di incuria e di manutenzioni non eseguite da parte del gestore che aveva in mano l’impianto, ci siamo trovati a dover riprendere in mano la situazione e, anzi, a dover anche trovare in brevissimo tempo nel nostro bilancio delle risorse prima non preventivate che devono andare a sopperire ad un lassismo e ad una non cura che si è avuta per lo stadio del baseball e, più in generale me lo faccia dire per la storia del baseball cittadino. E non parliamo di una cifra da poco, ma parliamo di quasi 300.000€ (interventi che, ripeto, sarebbero stati ridimensionati notevolmente se solo si fosse tenuta la struttura in maniera decorosa nel corso degli anni, da parte di chi doveva provvederne) che si vanno a sommare ai debiti che il precedente gestore ancora ha nei confronti della città tutta e della nostra amministrazione".

"Questo per far comprendere - chiosa Lari - quanto sia importante lo sforzo che andiamo a fare, ma quanto al momento ci siano necessariamente dei tempi per fare tutte le verifiche, gli interventi, e per permettere ai ragazzi di tornare a giocare nella massima sicurezza e nel massimo decoro”.

Nella sua interrogazione il Consigliere Brunori ha chiesto anche interventi su due campi da calcetto di cui uno a Rivazzurra dentro il centro sportivo e l'altro a Viserbella accanto al campo da calcio.

“Siamo a conoscenza anche delle situazioni indicate dal consigliere – sottolinea Lari - Stiamo ragionando su pianificazione più ampia anche sui campi da calcio e da calcetto, che prevedrà interventi su area Ghigi e altri campi di quartiere. A breve anche il consiglio verrà informato: valuteremo le priorità quando avremo il quadro complessivo e definiremo anche le risorse a disposizione, dopodiché definiremo come intervenire per dare un’altra risposta concreta anche sotto questo punto di vista”.