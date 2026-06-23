Rimini, 30 milioni per il nuovo padiglione dell’ospedale Infermi: al via il potenziamento del polo sanitario

Nel piano Ausl Romagna da 55 milioni anche nuovi parcheggi, Casa di Comunità e adeguamenti strutturali. Il nuovo edificio sarà completato entro l’inizio del 2029

L'Ausl Romagna ha messo in campo un piano di investimenti da 55 milioni di euro per ridefinire il polo sanitario di Rimini e l'intera area dell'ospedale Infermi. Il pacchetto di opere fa affidamento su tre linee di finanziamento: Pnrr, fondi statali e mutuo.

In fase di completamento vi sono l'ospedale di Comunità e i lavori di adeguamento sismico. È previsto tra un anno il completamento della Casa di Comunità. In fase di progettazione vi sono nuovi parcheggi che porteranno la dotazione di posti auto dagli attuali 1.100 a 1.600.

L'investimento maggiore riguarda il nuovo padiglione di quattro piani dell'Infermi, dal costo di 30 milioni di euro, per il quale i lavori sono in corso. Il suo completamento è previsto per l'inizio del 2029.

“Una serie di interventi nell’ambito del presidio ospedaliero di Rimini importanti. Il nuovo padiglione di quattro piani sorgerà nell’area del pronto soccorso. Servizi importanti verranno trasferiti dal vecchio ospedale al nuovo padiglione e qui saranno implementati. Questo darà modo alla parte storica di poter offrire ulteriori servizi”, ha detto a margine della presentazione l’architetto Enrico Sabatini, direttore delle attività tecniche di Rimini.

“Un insieme di investimenti per quello che è sempre di più il polo sanitario di tutta la provincia di Rimini, e non solo. La neonatologia è un punto di riferimento nazionale. Investimenti immobiliari per garantire una migliore qualità delle degenze”, ha sottolineato il sindaco Jamil Sadegholvaad.

“La costruzione della salute territoriale ha bisogno di questi spazi che stanno diventando concretezza”, ha aggiunto l’assessore comunale alle Politiche per la salute Kristian Gianfreda.