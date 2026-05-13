Rimini, 350.000 euro per ampliare il cimitero di San Lorenzo in Correggiano

Il cantiere ha preso il via, lavori conclusi entro 6 mesi

Ha preso avvio lo scorso lunedì il cantiere per l'ampliamento del Cimitero di San Lorenzo in Correggiano. Una volta completata l’opera, il cimitero potrà contare su nuovi spazi per le tumulazioni. Il progetto, del valore complessivo di 350 mila euro, prevede la realizzazione di tre nuove strutture in calcestruzzo armato che ospiteranno 60 loculi e 144 ossari. Le finiture saranno realizzate con intonaco e travertino nella zona delle lapidi, mentre le volumetrie in copertura saranno raccordate da una struttura in tubolari di acciaio con funzione di frangisole. L'intervento interessa un'area già di proprietà comunale per la quale è stata ottenuta l'autorizzazione paesaggistica.

Il via libera istituzionale era arrivato lo scorso novembre 2025, con cui il Comune aveva approvato il progetto esecutivo predisposto da Anthea, alla quale è stato affidato anche il ruolo di Stazione Appaltante e il coordinamento tecnico nella fase realizzativa. L'esecuzione dei lavori è stata aggiudicata alla Cooperativa Edile Viserbese a r.l., impresa riminese e avrà una durata di di circa 6 mesi.