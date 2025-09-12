Rimini, 48 ore per parlare solo di calcio: arriva la trasferta di Pontedera

Attesa oggi per la lista dei convocati

Per 48-72 ore si torna (o si dovrebbe) a parlare di calcio in casa Rimini. Domani (sabato 13 settembre) alle 17.30 i biancorossi affrontano la trasferta di Pontedera, contro una squadra impegnata nella lotta per salvarsi, che condivide con il Rimini lo stesso ruolino di marcia: un pareggio e due sconfitte. I toscani sono alle prese con problemi di amalgama per un organico rivoluzionato e infarcito di giovani, con il terzino destro Perretta e il mediano Ladinetti a costituire le due certezze, e Pretato che si scalda per sostituire lo squalificato Corradini al centro della difesa, a fianco dell'esperto Edoardo Vona. In casa Rimini sono da valutare le condizioni di Fiorini, De Vitis potrebbe affiancare Asmussen e Piccoli nel centrocampo a tre. Oggi c'è attesa per la lista dei convocati: Boli e Ferrarini potrebbero far parte del gruppo che oggi partirà per Pontedera. Il loro impiego alternato lascerebbe in panchina Moray, il giocatore più in difficoltà domenica scorsa al Neri, mentre Larsson Coulibay, ex Lazio, è in prova. D'Alesio parlerà oggi in conferenza allo stadio Neri: un altro segnale di normalità. Da lunedì poi si ritornerà a parlare di pagamenti, scadenze, monte ingaggi, organigramma. Per questo weekend ci si concentra sul campo, anche se quel -11 pesa, eccome. Perché Pontedera e Rimini hanno avuto lo stesso ruolino di marcia, eppure sono separati in classifica proprio da quelle undici lunghezze.