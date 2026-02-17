Rimini, 5% di evasione sul pagamento della mensa: "C'è chi è in difficoltà, ma c'è chi fa il furbo"

"Nessun bambino viene però escluso dai pasti"

A Rimini il 95% dei pagamenti per il servizio di mensa scolastica sono regolari: la quota di quelli mancati, dunque, si attesta sul 5%. Lo riportano fonti di palazzo Garampi. Da una parte ci sono famiglie in difficoltà economica, dall'altra invece una vera e propria evasione del pagamento. Bambini e bambine le cui famiglie non sono in regola, naturalmente, continuano a ricevere i pasti, mentre l'amministrazione comunale avvia il confronto con gli inadempienti. Da palazzo Garampi si sottolinea la "fermezza amministrativa" che si accompagna alla tutela del minore (nessuno è escluso dalla mensa). “Il risultato più importante è che tutto questo avviene senza mai far ricadere le conseguenze sulle bambine e sui bambini", ribadisce la vicesindaca Chiara Bellini. "Nessuna e nessuno resta senza pasto, nessuna e nessuno viene discriminato per motivi economici. Il confronto diretto con le famiglie, svolto da personale preparato, ci permette di spiegare perché quelle risorse sono fondamentali: servono a garantire un servizio essenziale per tutte e tutti, senza eccezioni”, chiosa Bellini.