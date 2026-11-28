Rimini, 72 bodycam e 5 dashcam per la polizia locale: il progetto da 258mila euro candidato al ministero

La Giunta ha approvato “Rimini Sicura e trasparente”, che punta anche sulla prevenzione delle dipendenze nelle scuole superiori. Il finanziamento richiesto al ministero dell’Interno coprirebbe interamente l’investimento

Educazione alla legalità nelle scuole e nuove tecnologie per la polizia locale. Sono i due interventi al centro di “Rimini Sicura e trasparente”, il progetto approvato dalla Giunta comunale e candidato ai finanziamenti del ministero dell’Interno per il potenziamento della sicurezza urbana. Il piano prevede un investimento di 258.327 euro, interamente coperto dal contributo ministeriale richiesto, e una durata di 18 mesi dalla comunicazione formale dell’ammissione.

La prima parte del progetto riguarda gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado, ai quali saranno proposti percorsi di formazione sulla cultura della legalità e sulla prevenzione delle dipendenze. Le attività saranno condotte da personale specializzato della polizia locale in collaborazione con il Servizio Dipendenze Patologiche (SerDP) dell’Ausl Romagna. Si parlerà di dipendenze da sostanze e comportamentali, fattori di rischio e protezione e possibilità di rivolgersi ai servizi territoriali. Accanto agli aspetti normativi e di sicurezza, gli specialisti offriranno un punto di vista sanitario, psicologico e sociale. Sono previsti momenti di confronto e il coinvolgimento dell’unità cinofila della polizia locale.

La seconda azione prevede la dotazione per il corpo di polizia locale di 72 bodycam, dispositivi indossabili, e 5 dashcam, installate sui veicoli. Le telecamere potranno essere utilizzate per documentare gli interventi più complessi, contribuendo a ricostruire con precisione gli episodi e a prevenire situazioni di conflitto, con maggiore tutela per gli operatori e per i cittadini. Le registrazioni saranno attivate, con un avviso acustico automatico, esclusivamente nei casi previsti da uno specifico regolamento e nel rispetto delle norme sulla protezione dei dati personali. Le immagini saranno cifrate e conservate nella rete informatica comunale, con accesso riservato al personale autorizzato e tracciamento delle operazioni. Prima dell’attivazione saranno completati gli adempimenti in materia di privacy, definite le regole di utilizzo e garantita la formazione degli agenti.

Il progetto, presentato dalla polizia locale di Rimini, attende ora l’esito della candidatura al finanziamento ministeriale.