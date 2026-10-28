Rimini, +9 sull'Imolese. Che bagarre playoff! La classifica e i tabellini del turno infrasettimanale
Fratta Terme supera 4-1 l'Imolese, Valsanterno colpo salvezza
Nel turno infrasettimanale il risultato più clamoroso è la debaclé dell'Imolese in casa della Fratta Terme, che passa con un secco 4-1. Locali avanti con Montesi al 4', poi al 23' Panzavolta e al 32' Ndiaye chiudono il conto già nel primo tempo. Al 60' Broso firma il 3-1, ma cinque minuti dopo Spadaro arrotonda su rigore.
Castenaso - Futball Cava Ronco Forlì 3-2
CASTENASO: Albieri, Alberti (34' st Caselli), Magliozzi (34' st Del Bianco), Canova, Farini, Busi, Arseni, Ghiselli (15' st Colli), Castellacci (10' st Jammeh), Monti, Mura. A disp.: Vitali, Magli, S.Guidi, Ganzaroli, Mekhchane. All.: Regno.
FUTBALL CAVA RONCO: De Gori, Pascucci (19' st Sango), Bergamaschi, Lambertini, Marzocchi (35' st Parlanti), Rabiti, Adams, Casadei (19' st Deshkaj), Zammarchi (22' st Di Novella), Piancastelli, Boschi. A disp.: Zauli, Brusi, Franchini, Bartolini, Raggi. All.: Candeloro.
ARBITRO: Gabrieli di Padova.
RETI: 18' pt Arseni, 25' pt Castellacci, 33' pt Boschi, 14' st Zammarchi, 16' st Mura.
AMMONITI: Magliozzi, Ghiselli, Sango.
Comacchiese - Sanpaimola 0-0
COMACCHIESE: Lusa, Felloni, Ferri, Gordini, Succi, Monaco, Sylla, Diallo, Fogli (42' st Mascanzoni), Derjai, Elshazly (16' st Centonze). A disp.: Ferretti, Stefani, Ferroni, Vitali, Teleku, Farinelli, Bakalets. All.: Nordi.
SANPAIMOLA: Mordenti, Braccioli, Venturelli (33' st Di Mauro), Ferretti, Alberani, Cortesi, Filippi (12' st Gramellini), El Ghazaly (24' st Condé), Montuschi, Taroni, Bugani (33' st Fiori). A disp.: Cortesi, Cenni, Guidi, Kaluseviko, Morini. All.: Sintini.
ARBITRO: Monaco di Bologna.
AMMONITI: Felloni, Elshazly, Gramellini.
Massa Lombarda - Medicina Fossatone 1-1
MASSA LOMBARDA: Billi, Morari, Merciari (28' st Brescia), Chelli, Malo, Poggesi, Badiali (20' st Dall'Osso), Pasi (25' st Cappelletti), Vinci, Golfarelli (20' st Faccani), Pirazzoli. A disp.: Baldassarri, Xhediku, Massueme, Donattini, Brescia, Eleonori. All.: Mosconi.
MEDICINA FOSSATONE: Aversa, Zucchini, Ferretti, Galassi, Mazza, Monti, Valente (35' st Barbaro), Fini, Amaducci (43' st Fridhi), G.Lanzoni (30' st Fernandi), Aloisi (20' st Zani). A disp.: Piccinno, Cocchi, Dalmonte, Notaro, Giorgioni. All.: Assirelli.
ARBITRO: Manzitti di Modena. RETI: 5' st Lanzoni, 50' st Chelli. AMMONITI: Poggesi, Monti, Chelli, Faccani.
Valsanterno - Osteria Grande 1-0
VALSANTERNO: M.Bovo, Benini, Zanini (10' st Valentini), Castagnini (7' st Marashi), Alpi, Fiengo, Abiba (41' st Penazzi), Benincasa, Sona (29' st Simone), Galanti (21' st Strazzari), A.Bovo. A disp.: Bracchetti, Mazzini, Brisc, Cavina. All.: Benazzi.
OSTERIA GRANDE: Cinquemani, Carpano (22' st Rinieri), Tomatis (39' st Lollini), Stanzani (4' st Sandrolini), El Archi, Cavazza, Cavini, Monducci (35' st Landi), Rubino (4' st Girotti), Grazioso, Xhuveli. A disp.: Leoni, Calestani, Baruzzi, Rivera. All.: Melotti.
ARBITRO: Giorgini di Cesena.
RETI: 8' pt Zanini.
AMMONITI: Castagnini, Fiengo, Carpano.
Rimini - Pietracuta 5-0
RIMINI (4-3-2-1): Roberto - A.Fabbri, Bellavista, Magnanini (19' st Carnesecchi), Moricoli (33' st Ciavatta) - Pasquini (24' st Mwape), Nisi, Zannoni - Carlini, Cicarevic (16' st Bertani) - Vitucci (34' st Piazze). A disp.: Pollini, Ammora, Nava, Carmona. All.: Gadda.
PIETRACUTA (4-2-3-1): Mattei - Guidi, Tiraferri, Bellucci, Galassi - Fi.Fabbri (27' st Alessi), Zanni - Sapori (19' st Cuomo), Sensoli (13' st Proverbio), Bernardi (9' st Gessaroli) - Rivi. A disp.: Battistini, Celli, Domeniconi, Pacini, Marinucci. All.: Fregnani.
ARBITRO: Palombo di Ravenna.
RETI: 9' pt Cicarevic, 22' pt Rivi (aut.), 1' st Vitucci, 13' st Carlini, 42' st Piazze.
AMMONITI: Sensoli, Pasquini, Sapori.
Classifica
Rimini 27, Castenaso 21, Imolese, Savignanese 18, Massa Lombarda, Fratta Terme, Comacchiese, Valsanterno, Sanpaimola 16; Novafeltria 14, Sammaurese e Medicina Fossatone 12, Pietracuta 11; Russi 9, Osteria Grande 8; Santarcangelo 3, Futball Cava Ronco 2, San Marino -2 (NOTA: Sammaurese 5 punti di penalizzazione, Pietracuta 4).