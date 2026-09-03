Rimini, 94enne disabile sanzionata di 118 euro per una lettera trovata fuori dal cassonetto

La famiglia: "Quel foglio non è stato gettato da lei, potrebbe essere caduto accidentalmente". L'anziana non farà ricorso: "Amareggiati, non abbiamo commesso alcun gesto di inciviltà"

Una signora di 94 anni, invalida al 90% e residente a Bellariva, si è vista recapitare un verbale da 118 euro a causa della lettera di un'assicurazione, di cui lei era la destinataria, rinvenuta fuori dal cassonetto dell'immondizia. Dura lex, sed lex, direbbe qualcuno: ma la famiglia della signora ha contattato la nostra redazione per raccontare la vicenda, esprimendo dubbi e lamentando inoltre la troppa severità di chi ha effettuato i controlli, con l'auspicio che sia lo stesso per tutte le situazioni di degrado riscontrate: "Anche questa mattina situazioni da paura attorno ai cassonetti: bottiglie, immondizia varia, addirittura una valigia", racconta una delle figlie, che alternandosi alla sorella, fa da caregiver alla 94enne.

Secondo quanto riferito dalla famiglia, resta però un interrogativo. Quel foglio, rinvenuto fuori da un cassonetto che non è quello posto nelle adiacenze dell'abitazione della 94enne, senza la busta, non sarebbe stato gettato via dalla 94enne, né dai suoi familiari, nell'ipotesi avanzata da quest'ultimi. La famiglia ipotizza possa essere accidentalmente caduto durante le operazioni di svuotamento dei bidoni, oppure, sempre secondo la famiglia, è un foglio che potrebbe non essere neppure arrivato al domicilio della 94enne: nei pressi del cassonetto infatti c'è una delle filiali dell'assicurazione in questione. "Potrebbe essere volata via accidentalmente, ma sicuramente quel foglio non è stato abbandonato volontariamente né da noi, né ovviamente da mia madre, che in casa cammina, si aiuta, ma fuori casa proprio no". La figlia dell'anziana precisa: "Quando è arrivato il verbale, non sapevamo quale fosse la causa. Abbiamo contattato la Polizia Locale, sono stati molto cordiali e gentili, ci hanno spiegato che appunto era per quel foglio trovato fuori dal cassonetto". La famiglia non farà ricorso contro il verbale, ma si dice amareggiata per quanto accaduto, ed è convinta di non aver commesso alcun gesto di inciviltà.



