Rimini a Bruxelles per la Missione Oceani: tra le città pilota della coalizione europea

Il lancio in occasione degli European Ocean days a Bruxelles

Il Comune di Rimini ha partecipato a Bruxelles al lancio ufficiale della Coalizione di città, porti, regioni e isole per la Missione Oceani e Acque, promossa dal progetto europeo Co-Waters, durante le Giornate europee dell'oceano 2026.

Ospitata alla sede Charlemagne della Commissione europea a Bruxelles, la sessione di lavori ha riunito rappresentanti delle comunità della Missione dei quattro bacini marittimi e fluviali europei (Atlantico-Artico, Mediterraneo, Baltico-Mare del Nord, Danubio-Mar Nero), per scambiare esperienze, discutere le sfide ancora da affrontare ed esplorare come la collaborazione possa accelerare i progressi nell'ambito della Missione dell'UE “Ripristinare i nostri oceani e le nostre acque entro il 2030”.

La Coalizione, attraverso il progetto Co-Waters, riunisce autorità costiere e partner locali impegnati nella tutela delle acque marine e interne. Rimini, quale città pilota del progetto, è tra i primi aderenti alla Coalizione e insieme alle altre città, isole e regioni pilota accedere a servizi gratuiti di supporto, tra cui formazione, scambio di esperienze, networking e consulenza su finanziamenti e strategie di investimento. La Coalizione introdurrà anche un marchio a sostegno della missione Oceani e acque, pensato per valorizzare l’impegno delle città, delle regioni e delle isole che contribuiscono all'obiettivo della missione dell'Ue.

Per Rimini dunque un'opportunità di visibilità e di far parte di una comunità internazionale di città e realtà costiere nella quale condividere esperienze e best practice sui temi della transizione, oltre a poter usufruire di supporto dedicato in termini di formazione e di capacità di accesso a nuove opportunità di finanziamento e incontri con investitori.