Rimini "a caccia" di fondi regionali con i progetti dei forum urbani e dell'ex Astoria

Bando Partecipazione della Regione Emilia Romagna, il Comune partecipa al bando regionale con due progetti

Forum urbani ed ex cinema Astoria, il Comune di Rimini si candida con due diversi progetti al bando partecipazione 2025 della Regione Emilia-Romagna. Si tratta di risorse che la Regione mette a disposizione di “enti locali, enti pubblici e privati ed organizzazioni della società civile che intendono sviluppare percorsi decisionali inclusivi per l’elaborazione, attuazione e valutazione delle politiche pubbliche”.

Nel corso dell’ultima seduta di Giunta, l’Amministrazione ha scelto di partecipare alle due diverse linee di candidatura, con due progetti, una con funzione di ente capofila (Forum urbani), l’altro in qualità di partner di un progetto proposto dall’associazione “Città Visibili” all’interno della più ampia cornice del progetto di riqualificazione dell’ex cinema Astoria.

Nello specifico si stratta di una candidatura, quella sui Forum, con un progetto che permetta sia di potenziare le risorse a sostegno dei nuovi strumenti di partecipazione pubblica, già in campo, sia (nel caso di esito finale positivo) lo sviluppo di innovazioni.

La seconda candidatura è quella, come partner, al progetto dal titolo "bellAstoria! Immaginando spazi culturali di prossimità", presentato dall'Ente proponente Città Visibili Aps. Un progetto inserito nel solco di “Ritorno all’Astoria”, con l’obiettivo di stilare con i cittadini una proposta di linee guida per attività di prossimità, immaginando un nuovo modo di concepire e vivere il quartiere e aumentando il livello di welfare culturale e sociale”, con un focus particolare sui giovani, mettendoli in relazione con gli spazi, rifunzionalizzabili come beni comuni, a partire dall’ex cinema Astoria.

“Tutte e due le candidature –spiega Chiara Bellini, vicesindaca del Comune di Rimini con delega alla partecipazione – sono state scelte dall’Amministazione comunale per rinforzare i canali, gli strumenti e gli spazi partecipativi cittadini. Si tratta di candidature serie, perché saldamente inserite in progetti già avviati, in cui crediamo e per cui speriamo di poter ottenere quelle risorse aggiuntive in grado di svilupparli ulteriormente, potenziandoli”.