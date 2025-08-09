Rimini a Pescara con due portieri baby, niente Megelaitis

Fanno parte dei convocati invece Langella e Gorelli

Sono 19 i giocatori del Rimini convocati da Piero Braglia per la gara di domani (domenica 10 agosto) di Coppa Italia con il Pescara. Rimangono a casa l'infortunato Vitali e Megelaitis, ci sono Gorelli e Langella che però non dovrebbero partire dal primo minuto. In distinta ci saranno ben 7 giovani: Jallow, i portieri Bagli e Pirini, Aruta, Rubino, Mini e il difensore classe 2008 Alessandro Fabbri. Sull'altro fronte, il Pescara ha concluso due operazioni di mercato: dal Palermo arriva in prestito il portiere della nazionale Under 21 Sebastiano Desplanches e dal Napoli l'esterno offensivo Sgarbi, lo scorso anno al Bari.

FORMAZIONE RIMINI (3-4-3): Bagli - Bellodi, De Vitis, Lepri - Longobardi, Fiorini, Piccoli, Falbo - Ubaldi, Parigi, Garetto. A disp.: Pirini, Fabbri, Gorelli, Langella, Mini, Aruta, Rubino, Jallow. All.: Braglia.