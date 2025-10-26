Rimini a Ravenna per la Coppa Italia, niente biglietti per i residenti nella nostra provincia
In riferimento all’incontro Ravenna – Rimini, valido per la Coppa Italia di Serie C e in programma mercoledì 29 ottobre 2025 allo stadio “B. Benelli” di Ravenna, si comunica che, come da decreto del Prefetto di Ravenna, è stato disposto il divieto di vendita dei tagliandi di ingresso ai residenti nella provincia di Rimini.
Il Rimini F.C. prende atto del provvedimento e invita i propri tifosi a non recarsi a Ravenna se sprovvisti di regolare titolo d’ingresso, al fine di garantire il rispetto delle disposizioni e la tutela della sicurezza collettiva.
Il Club confida, come sempre, "nel senso di responsabilità e nel rispetto delle regole da parte dei propri sostenitori".