Rimini, abusi edilizi: una passerella verrà demolita in pieno centro

Il Comune aveva registrato l'abuso già nel novembre 2020

Una passerella abusiva verrà demolita in pieno centro storico. Questo è ciò che accadrà in via Cairoli, grazie alla mobilitazione di Anthea da parte del Comune. Una passerella metallica scorrevole in collegamento fra un balcone posto al piano primo di un fabbricato e il lastrico solare di un edificio separato. Questo l'abuso commesso da chi ha eseguito i lavori, per avere un accesso diretto dal proprio appartamento al lastrico solare. L'abuso edilizio è stato rilevato dagli uffici del municipio fin dal 2020.

Come riporta Il Resto del Carlino, a sorreggere il collegamento realizzato con un telaio metallico erano delle travi in acciaio ancorate al suolo. Dopo che gli uffici si sono accorti dell’abuso, nel novembre del 2020, è scattata l’ordinanza di demolizione e ripristino nel marzo dell’anno successivo. Nel 2021 arriva il ricorso della proprietà e si va per vie legali. Intanto la passerella rimane lì, per anni, fino a quando nel 2024 gli uffici comunali verificano la presenza del manufatto, e il fatto che "i ricorrenti hanno rinunciato all’istanza cautelare", come scritto negli atti pubblici. Senza l’incertezza dei tempi della giustizia il Comune ha deciso di procedere con la demolizione coatta, che verrà realizzata prossimamente, e il successivo conto da presentare alla proprietà per farsi rimborsare i lavori.

A demolire la passerella sarà Anthea, con una cifra stimata in circa 7mila euro. La proprietà dovrà dire addio al collegamento diretto con il lastrico solare.