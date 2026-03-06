Rimini accoglie il raduno dell'Associazione Nazionale Carabinieri: attesi 70.000 partecipanti

La Giunta approva la convenzione tra Comune di Rimini e Anc. L'evento dal 15 al 17 maggio 2026

La Giunta comunale di Rimini ha approvato la bozza di convenzione tra il Comune e l’Associazione Nazionale Carabinieri, con l’obiettivo di disciplinare l’organizzazione e lo svolgimento del XXVI Raduno Nazionale dell’Associazione Nazionale Carabinieri, in programma in città dal 15 al 17 maggio 2026.

L’accordo "definisce i rapporti di collaborazione tra l’Amministrazione comunale e il Comitato organizzatore dell’evento, individuando attività, responsabilità e modalità operative per la realizzazione delle iniziative previste sul territorio cittadino".

Il raduno nazionale rappresenta uno degli appuntamenti più significativi promossi dall’Associazione Nazionale Carabinieri e porterà a Rimini circa 70.000 partecipanti tra soci, carabinieri in servizio, familiari e simpatizzanti provenienti da tutta Italia.

La convenzione prevede, tra le altre cose, la collaborazione del Comune per la messa a disposizione di spazi e aree pubbliche per le iniziative in programma – tra cui il Villaggio della Legalità sul lungomare, mostre tematiche, esibizioni musicali, cerimonie istituzionali e il tradizionale sfilamento conclusivo – oltre al supporto organizzativo e alla gestione della mobilità e della sicurezza urbana durante le giornate dell’evento.