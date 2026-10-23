ABUSI SU MINORI Rimini, accusato di abusi sulla sorella 14enne: chiesto il rinvio a giudizio per un 20enne

Gli episodi contestati sarebbero avvenuti tra Rimini e Torino nel 2024

E' indagato per aver molestato la sorella 14enne, il 20enne per il quale la Procura di Rimini ha chiesto il rinvio a giudizio per violenza sessuale. Una vicenda processuale che ha già visto l'esame della parte lesa in sede di sommarie informazioni alle forze dell'ordine e l'interrogatorio dell'indagato, lo scorso 23 settembre, un giovane di 20 anni, residente nell'area metropolitana di Torino.



Il 20enne secondo le accuse mentre si trovava a Rimini ad agosto 2024, con la sorella di 14 anni l'avrebbe più volte molestata. Il primo episodio quindi sarebbe avvenuto a Rimini in agosto e poi si sarebbero ripetute a Torino, dove i due fratelli abitano in zone diverse della città, in ottobre. L'indagato è difeso dall'avvocato Luca Tagini del Foro di Torino e il pm Luca Bertuzzi ne ha chiesto il rinvio a giudizio. Il gup Alessandro Capodimonte ha fissato l'udienza preliminare il 7 aprile 2027.