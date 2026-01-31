Rimini: ai domiciliari ma beccato nel parcheggio della sala giochi. Arrestato un 34enne
I Carabinieri di Rimini hanno arrestato per l’ipotesi di reato di evasione un italiano di 34 anni
I Carabinieri di Rimini, in piena notte, hanno arrestato per l’ipotesi di reato di evasione un italiano di 34 anni, noto alle forze dell’ordine, sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari.
Il personale dell’Arma, nel corso di un servizio notturno mirato anche al controllo di soggetti sottoposti a misure restrittive, ha individuato l’uomo nei parcheggi adiacenti a una sala giochi in zona Padulli. Secondo una prima ricostruzione, l’uomo, sorpreso all’esterno della propria abitazione, non avrebbe fornito alcuna autorizzazione né una valida motivazione tale da giustificare la sua presenza in quel luogo, configurando così una violazione delle prescrizioni imposte dal provvedimento cautelare.
Il 34enne è stato quindi tratto in arresto in flagranza del reato di evasione e, su disposizione della Procura della Repubblica di Rimini, trattenuto presso le camere di sicurezza della Stazione dei Carabinieri in attesa del giudizio direttissimo, fissato per la mattinata odierna.