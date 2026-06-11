Rimini, al Parco Fabbri arriva “FaberFest!”: sport, musica e creatività per rigenerare il “Parkino”

Sabato 13 giugno un pomeriggio di eventi, laboratori e performance al centro del progetto Place2Be

Sabato 13 giugno, dalle 14 alle 20, il Parco Fabbri - area "Parkino Skatepark” in via Donato Bramante a Rimini - si trasformerà in un grande spazio aperto dedicato a sport, musica, creatività e partecipazione con “FaberFest!”.

“FaberFest!” rappresenta una delle tappe più significative del progetto Place2Be, promosso dal Comune di Rimini e finanziato dalla Regione Emilia-Romagna per sostenere i Centri giovani della città.

L'evento nasce dall’incontro tra i Centri Giovani e l’Associazione Blob: un dialogo che ha trasformato una richiesta di supporto logistico in un grande momento di partecipazione collettiva per la cura del "Parkino". Da quel dialogo è nata l’esigenza di unire le forze per ridare luce e sicurezza a uno spazio che è punto di riferimento quotidiano per diverse generazioni.

Il programma a ingresso libero prenderà il via dalle 14 con un’open area animata da free skate, calcetto, workshop, live painting, graffiti art, musica, bancarelle creative e attività aperte a tutte e tutti. Tra gli appuntamenti in programma: la camminata narrativa ed esplorativa nel Parco Ausa a cura di Ecomuseo Rimini; la parata rap freestyle on the street Città di Rimini con partenza alle 15 dall’Arco d’Augusto; il torneo di calcetto Rm25; la “death race” Sk8school; il contest skate over 16; esibizioni live di Rm25 studio, Live RNsquad e jam hip hop freestyle. Ampio spazio sarà dedicato anche ai laboratori e ai workshop creativi.

"L'iniziativa di sabato sarà un'occasione per valorizzare i Centri giovani della nostra città che usciranno dai loro spazi fisici per farsi conoscere. La volontà è proprio quella di mettere in contatto le nuove generazioni con le opportunità presenti sul territorio, promuovere i corsi attivi e tutti gli spazi a loro disposizione e ad accesso libero e gratuito. Alcune delle attività della giornata sono state proposte da ragazze e ragazzi riminesi in un percorso partecipato coordinato dagli educatori dei Centri giovani e di CoRNer che ringrazio di cuore", commenta l'assessora Francesca Mattei.

“FaberFest! nasce per innescare un processo di cura e rigenerazione del Parco Fabbri e per sostenere la valorizzazione come bene comune. Attraverso presenza attiva, incontri, indagini partecipate, materiali divulgativi e linguaggi creativi, desideriamo dimostrare che esiste una comunità pronta a prendersi cura di quel luogo. Durante la giornata l’associazione Blob lancerà una raccolta fondi per innescare i primi interventi sull’area e costruire un percorso di collaborazione con l’amministrazione. Sostenere questo progetto significa contribuire alla creazione di uno spazio pubblico più vivo, accessibile, condiviso, sicuro e in grado di ospitare la popolazione che lo abita”, aggiunge Ulisse Gorza, presidente dell’Associazione Blob.