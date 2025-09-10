Rimini, al via “Lavoro, libere tutte 5.0”: formazione e non solo per la parità di genere

La quarta edizione del progetto della Provincia di Rimini punta su parità di genere, innovazione e impresa sostenibile, con corsi gratuiti e consulenze

Con oltre 300 donne coinvolte, prende il via a ottobre la quarta edizione del progetto “Lavoro, libere tutte 5.0”, promosso dalle Pari Opportunità della Provincia di Rimini con il sostegno della Regione Emilia-Romagna e in collaborazione con una rete ampia di Comuni, enti di formazione, associazioni di categoria e realtà del terzo settore.

Il progetto, nato nel 2020, si è affermato come punto di riferimento nelle politiche locali per l’uguaglianza di genere, classificandosi al secondo posto nel bando regionale dedicato alla presenza paritaria delle donne nella vita economica del territorio.

“Lavoro, Libere Tutte 5.0 è oggi un punto fermo – dichiara la consigliera provinciale con delega alle pari opportunità Barbara Di Natale – si configura come un’iniziativa strategica che valorizza la sinergia tra territori, generazioni e competenze, con l’obiettivo di contribuire alla costruzione di un tessuto sociale ed economico più equo, inclusivo e sostenibile. Il progetto intende favorire l’autodeterminazione e la piena realizzazione delle donne nel mondo del lavoro, attraverso percorsi mirati di formazione, empowerment e innovazione".

Nel suo impianto metodologico e nei suoi contenuti, "Lavoro, Libere Tutte 5.0" si ispira, evidenzia Di Natale, "ai principi dell’impresa 5.0, un modello orientato alla sostenibilità, alla resilienza, alla centralità della persona e alla capacità di rispondere in modo dinamico e consapevole alle sfide della contemporaneità".

I dati dell’Osservatorio provinciale di genere 2024 confermano che il divario è ancora ampio: disoccupazione femminile al 7,9%, imprese guidate da donne ferme al 22,2% del totale e una significativa differenza retributiva nelle posizioni apicali. "Risulta evidente che c’è ancora tanto da fare per raggiungere la parità, Lavoro Libere Tutte vuole essere una risposta concreta", chiosa Di Natale.

Corsi in partenza – autunno 2025

Attività gratuite per donne non occupate, lavoratrici e imprenditrici

Il progetto 2025-2026 prevede percorsi formativi, coaching e consulenze articolate in tre filoni principali:

Donne in azione

Laboratori brevi e pratici per chi è in cerca di lavoro o precariamente occupata, con focus su competenze utili in ambito organizzativo comunicativo e gestionale.

Prossimi corsi:

Energy management e progettazione efficace

Trasforma i progetti in sistemi efficienti: meno sprechi, più risparmio e impatto sostenibile

Date: 15, 19 e 22 settembre 2025

Orario: 9:00 – 13:00

Sede: Fondazione Enaip Rimini

Organizzazione sostenibile e benessere operativo

Rendi il lavoro più fluido e sereno, bilanciando performance, tempo e benessere delle persone

Date: 10, 14 e 17 novembre 2025

Orario: 9:00 – 13:00

Sede: Fondazione Enaip Rimini

Comunicare con le immagini (senza essere una grafica)

Dai forza alle tue idee con visual semplici e professionali, anche senza competenza di design

Date: 21, 26, 28 novembre e 3, 5, 10 dicembre 2025

Orario: 9:00 – 13:00

Sede: Sala SanLab – Biblioteca Baldini, Via Pascoli 3, Santarcangelo di Romagna

Webinar – ciclo work & care

Webinar tematici per la crescita personale e professionale di imprenditrici, lavoratrici e libere professioniste

Verso un’impresa 5.0: sostenibile, gentile, e profondamente umana

Mercoledì 15 ottobre 2025

Orario: 17:30 – 20:00

Piattaforma: Microsoft Teams

Donne che cambiano il mondo: protagoniste della sostenibilità sociale

Come una lavoratrice felice può cambiare il mondo

Mercoledì 22 ottobre 2025

Orario: 17:30 – 20:00

Piattaforma: Microsoft Teams

Il doppio carico: tempo, cura e lavoro al femminile

Tempo consapevole per donne in azione: efficienza, priorità, benessere

Mercoledì 29 ottobre 2025

Orario: 17:30 – 20:00

Piattaforma: Microsoft Teams

Azioni di welfare aziendale e consulenze

Incontri e supporto alle PMI per la sperimentazione di modelli organizzativi inclusivi, anche attraverso format innovativi come gli “Aperitivi con il consulente”.