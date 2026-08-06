Rimini: al via Le Città Visibili 2026. Il circo contemporaneo dei Freakclown inaugura il festival

Lost in Rock è uno spettacolo tra circo contemporaneo e musica dal vivo

L’8 agosto, alle 21, si aprirà con una serata all’insegna del nouveau cirque, l’edizione 2026 del Festival Le Città Visibili, con la compagnia Freakclown: uno show a ingresso gratuito presentato in collaborazione con SGR.

Lost in Rock è uno spettacolo tra circo contemporaneo e musica dal vivo che farà perdere il pubblico tra le note musicali fino ad approdare al al nonsense: questo è l’intento dei Freakclown che in questo spettacolo si cimentano con l'acrobazia e un concerto rock dal vivo.

In scena Alessandro Vallin, Stefano Locati e Alessandro Palumbi, guidati dalla direzione di Alice Bossi e Mario Gumina, faranno accadere tutto quello che non dovrebbe accadere in un gioco di ruoli tra incomprensioni, giochi nei quali i tre pseudo musicisti si confrontano con le loro debolezze. È la forza del clown indifeso che abbandona le sue sicurezze per giocare con tutto quello che ha intorno, prima di tutto il pubblico rendendolo partecipe dello spettacolo.

I Freakclown nascono nel 2002 dal desiderio di formare una compagnia di teatro comico circense innovativa lontana da schemi tradizionali, affidandosi alla regia di Alessandra Pasi e Rita Pelusio, e successivamente di Philip Radice. Si sono esibiti in teatri, circhi, strade e piazze di tutta Italia e all’estero sui palchi di Germania, Portogallo, Francia, Svizzera, Spagna e Sud Africa.

Il programma proseguirà il 16 agosto con Fabbrico, storia di un paese antifascista, di e con Massimiliano Loizzi, il racconto delle incredibili vicende storiche di un minuscolo paese, uno spettacolo che parla di memoria e del nostro smemorato presente, alla Corte Degli Agostiniani, presentato in collaborazione con ANPI e Comune di Rimini.