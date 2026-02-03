Rimini: al via le iscrizioni per presidenti di seggio e scrutatori per il Referendum 2026
Gli elettori iscritti al relativo Albo del Comune di Rimini possono comunicare la propria disponibilità
In vista delle consultazioni referendarie che si svolgeranno domenica 22 e lunedì 23 marzo 2026, si invitano i cittadini residenti a Rimini iscritti all’albo dei Presidenti di seggio o all’albo degli Scrutatori a comunicare la propria disponibilità a svolgere l’incarico per lo svolgimento delle operazioni di voto.
Per quanto riguarda l’incarico di scrutatore, gli elettori iscritti al relativo Albo del Comune di Rimini, disponibili a prestare servizio nei seggi elettorali come scrutatori, possono comunicare la propria disponibilità, compilando l’apposito form che si trova nella pagina del sito comunale dedicata al Referendum (https://www.comune.rimini.it/amministrazione/documenti-e-dati/elezioni/referendum-costituzionale-2026), entro domenica 22 febbraio 2026.
Per quanto riguarda l’incarico di presidente di seggio, gli elettori iscritti all’Albo delle persone idonee all’Ufficio di presidente di seggio del Comune di Rimini, possono comunicare la propria disponibilità a sostituire i presidenti di seggio nominati dalla Corte d'Appello ed impossibilitati a svolgere l’incarico, compilando l’apposito modulo, reperibile sul sito comunale nella pagina dedicata al Referendum, ed inviando lo stesso entro mercoledì 11 marzo 2026 alla mail dell’Ufficio Elettorale [email protected] con allegato copia di documento d’identità.