Rimini, al via l'intervento sulla pavimentazione di via IV Novembre

I lavori, avviati il 30 e 31 luglio, proseguiranno questa settimana oggi e domani (3-4 agosto)

È partito nei giorni scorsi, a Rimini, il cantiere per il rifacimento di alcuni tratti della pavimentazione in pietra di via IV Novembre, nel segmento compreso tra piazzetta Teatini e via Pani. L'intervento riguarda una superficie complessiva di circa 60 metri quadrati. I lavori, avviati il 30 e 31 luglio, proseguiranno questa settimana nelle giornate di oggi e domani (3 e 4 agosto) e si concluderanno con un ultimo intervento previsto per il 6 e 7 agosto. "La scelta di distribuire il cantiere su più giornate non consecutive consente di limitare i disagi alla viabilità e alla fruizione della via, mantenendo l'area accessibile nei giorni di sospensione delle attività", spiega l'amministrazione comunale, che sui lavori entra così nel dettaglio: "Le operazioni consistono nella sostituzione delle lastre lapidee usurate o danneggiate, per restituire alla pavimentazione uniformità e sicurezza di calpestio in un tratto particolarmente frequentato del centro. Al termine dei lavori l'area tornerà interamente fruibile".