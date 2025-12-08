Rimini: al via tre laboratori per la validazione di idee imprenditoriali

Il ciclo di incontri accompagnerà i partecipanti lungo le fasi cruciali di avvio di un progetto

Prosegue il percorso di accompagnamento alla cultura d’impresa promosso dal progetto ANCI “Alé che impresa – Dai spazio al tuo sbuzzo”, iniziativa del Comune di Rimini in collaborazione con la Fondazione Piano Strategico e dedicata ai giovani under 35 del territorio. L’obiettivo è fornire strumenti concreti per sviluppare competenze e trasformare intuizioni imprenditoriali in progetti realizzabili.

Tra le attività in programma sono previsti tre laboratori formativi gratuiti, “Smonta e rimonta l’idea!”, gestiti da Fattor Comune, realtà specializzata nel supporto allo sviluppo di progetti innovativi. I workshop sono rivolti a ragazze e ragazzi che desiderano verificare la fattibilità della propria idea di business attraverso un percorso guidato basato su metodologie e strumenti riconosciuti a livello internazionale.

Il ciclo di incontri accompagnerà i partecipanti lungo le fasi cruciali di avvio di un progetto: dalla definizione dell’idea alla sua validazione sul campo, fino alla costruzione del modello di business. Saranno introdotti strumenti come il Business Model Canvas, il Minimum Viable Product (MVP) e i test con early adopter, attraverso esempi pratici e attività applicative.

Calendario degli incontri

Mercoledì 10 dicembre – ore 16.30-19.00

Evelyn Café Bistrot, Via Elisabetta Sirani 19 – Rimini

Giovedì 11 dicembre – ore 16.30-19.00

Labo380, Via Bornaccino 380 – Santarcangelo di Romagna

Martedì 16 dicembre – ore 16.30-19.00

Spazio Il Cerchio, Via Colombari 68F – Morciano di Romagna (Centro commerciale Mulino del Conca)

Il progetto “Alé che impresa – Dai spazio al tuo sbuzzo” nasce per incentivare l’autoimprenditorialità giovanile, creando un contesto dinamico fatto di formazione, relazioni e opportunità. L’iniziativa si inserisce nelle azioni promosse dall’Amministrazione comunale e dai partner per sostenere creatività, partecipazione attiva e crescita professionale delle nuove generazioni.

"Questa interessante opportunità finanziata da ANCI ci permette di valorizzare le idee imprenditoriali innovative e sostenibili del nostro territorio comunale e non solo - sottolinea l'assessora alle politiche giovanili del Comune di Rimini Francesca Mattei - è un investimento rivolto ai giovani per costruire assieme a loro la Rimini imprenditoriale del futuro".

Partner di progetto: Comune di Rimini, Comune di Santarcangelo di Romagna, Comune di Sant’Agata Feltria, Comune di Novafeltria, Unione dei Comuni della Valmarecchia, Unione della Valconca, Fondazione Piano Strategico.