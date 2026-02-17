Rimini, alla fiera della birra spunta stand: la Messa diventa un aperitivo. La Diocesi: "Svilente"

Figuranti in abiti da suore e preti distribuiscono finte ostie

In uno stand della manifestazione di Rimini Fiera dedicata alla birra, un'azienda italiana ha allestito uno spazio espositivo con una scenografia che riproduce l'interno di una Chiesa, inscenando una Messa con tanto di rito della comunione e finte ostie distribuite ai visitatori da figuranti vestiti da frati e suore. L'iniziativa suscita le proteste della Diocesi di Rimini, che esprime rammarico per l'iniziativa. "Pur nel rispetto della libertà di espressione e dell’iniziativa economica, riteniamo che quanto proposto travalichi il legittimo ambito della creatività commerciale per configurarsi come un’iniziativa di pessimo gusto, oggettivamente lesiva del sentimento religioso di molti fedeli", si legge nella nota della Diocesi. "L'eucarestia - prosegue la nota - rappresenta per i cattolici il cuore della fede e della vita ecclesiale. Ridurla a espediente scenografico o strumento promozionale significa banalizzare e svilire un sacramento che per milioni di persone è segno vivo della presenza del Signore e fondamento della comunità cristiana. Simili modalità comunicative rischiano di scadere in un vero e proprio dileggio della religione cattolica e dei suoi riti più sacri".

La Diocesi chiede una maggior vigilanza "sui contenuti e sulle modalità delle iniziative ospitate all’interno dei propri spazi espositivi, affinché non si verifichino ulteriori episodi che possano ferire la sensibilità di tanti cittadini".



"Confidiamo che prevalgano sempre il senso di responsabilità, il rispetto reciproco e una più attenta considerazione dei valori che sono parte integrante della storia e dell’identità del nostro territorio", chiosa la nota della Diocesi.