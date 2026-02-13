Rimini: alla scuola Borgese un incontro per riflettere sul valore dei Giusti

Un incontro didattico dedicato al tema del Giusto

Un incontro didattico dedicato al tema del Giusto ha coinvolto questa mattina le studentesse e gli studenti della scuola secondaria “Borgese” dell’IC XX Settembre di Rimini. Alla mattinata ha preso parte anche la Vicesindaca Chiara Bellini, che ha dialogato con i ragazzi sul significato della memoria e sulla responsabilità delle scelte quotidiane.

L’incontro fa parte di un percorso strutturato che accompagnerà la scuola per l’intero anno scolastico. Da novembre 2025 a maggio 2026, infatti, la “Borgese” sarà coinvolta nel progetto:

“C’è il male in chi sembra buono. E il bene in chi sembra malvagio. E quel bene conta sempre di più”

«la memoria e la lezione dei Giusti – ha sottolineato la Bellini - ci ricordano che scegliere il bene è un impegno quotidiano che riguarda l’oggi: nelle relazioni a scuola, con i compagni di classe e nelle attività di ogni giorno, dove siamo continuamente chiamati a misurarci con le nostre scelte».