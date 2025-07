Via Siracusa, l’incidente delle 7:38 è solo l’ultimo: passaggi col rosso in aumento

"‘Ogni violazione può diventare tragedia’: l’appello di Magrini dopo migliaia di infrazioni"

Marebello, ore 7:38: un veicolo percorre via Siracusa in direzione monte, nonostante la luce rossa emessa dalle lanterne semaforiche, poste su entrambi i lati della strada. Alcuni istanti dopo, le telecamere poste a sorveglianza di quell'intersezione rilevano l'inevitabile collisione con un altro veicolo che sta percorrendo via Nicolò Tommaseo, in direzione da Riccione verso il centro città.

È solo una delle tante violazioni che sistematicamente vengono rilevate dalla Polizia Locale, causate dal mancato rispetto del segnale di fermarsi, emesso dal semaforo. Una violazione che spesso si aggiunge anche a una velocità, non sempre commisurata alle condizioni della strada. Come nel caso documentato alcune settimane fa, in cui era in corso anche una pioggia battente che rendeva la strada particolarmente scivolosa e pericolosa.

Situazioni di pericolo con danneggiamento di veicoli, in alcuni casi anche con feriti gravi, che si ripetono per l'inosservanza delle regole basilari previste dal Codice della Strada.

Nel quadro che emerge dai report forniti dalla Polizia Locale, si evidenzia come nel 2024 si siano verificati 13 incidenti per passaggio con semaforo rosso (articolo 146 del Codice della strada), che hanno causato 7 feriti. Nel 2025 (fino alla data odierna) gli incidenti per passaggio con semaforo rosso sono stati complessivamente 7, con 7 feriti. A questi si aggiungono poi altri 6 casi di incidenti per mancata precedenza a destra nell'incrocio semaforico (disciplinati dall'articolo 41).

Un comportamento irregolare che viene evidenziato ancora di più dalle sanzioni riportate in un altro report della Polizia Locale, dal quale emerge un numero molto significativo e pericoloso di passaggi con il rosso. I passaggi effettivi con il semaforo rosso in tutto il 2024 sono stati complessivamente 6.844, mentre quelli registrati nel 2025, fino al 30 giugno scorso, sono stati 3.380. Si tratta esclusivamente dei casi effettivi di passaggio con il rosso in cui l'autovettura ha occupato interamente l'area dell'intersezione, violazione punita dall'articolo 146 del C.d.S. e rilevata da 13 impianti di video sorveglianza, posti in differenti incroci del territorio comunale.

Le sanzioni rilevate nei servizi di prevenzione alla sicurezza stradale evidenziano anche un altro tipo di violazione che rappresenta quasi sempre la concausa di tutti gli incidenti stradali rilevati dal nucleo infortunistica: la velocità non commisurata alle condizioni della strada. Le casistiche sono differenti e vanno dal pericolo nelle ore notturne alla presenza di pedoni sulla strada, dalla poca visibilità per condizioni meteorologiche o altre ragioni fino al generico mancato controllo del veicolo. Per tutte queste circostanze pericolose, sanzionate dall'articolo 141 del C.d.S, sono state rilevate complessivamente - nel 2024 - 391 sanzioni. Un numero che nell'anno in corso, fino al 30 giugno scorso, si attesta a 166 violazioni notificate.

"I dati emersi dai report della Polizia Locale evidenziano una situazione estremamente preoccupante, in particolare per quanto riguarda il passaggio con il semaforo rosso che rappresenta una delle principali cause di incidenti gravi nel nostro territorio" - dichiara l'Assessore alla Sicurezza, Juri Magrini -. "Oltre 6.800 violazioni nel 2024 e più di 3.000 nei primi sei mesi del 2025 costituiscono un dato allarmante che mette a rischio la salute e l'incolumità di tutti i cittadini e di coloro che purtroppo incorrono in questi incidenti stradali. Rivolgo un appello accorato a tutti gli automobilisti affinché prestino maggiore attenzione al rispetto della segnaletica stradale, ricordando che ogni violazione può trasformarsi in tragedia. Nell'interesse della collettività, è fondamentale continuare con determinazione i controlli orientati alla sicurezza stradale e alla prevenzione degli incidenti."