Rimini, all’Ospedale Infermi nasce “Il Mantello”: percorso di cure palliative per neonati e famiglie

Il nuovo percorso multidisciplinare accompagna le famiglie fin dalla diagnosi prenatale nei casi di patologie inguaribili, garantendo assistenza, conforto e supporto psicologico

Il Dipartimento Materno-Infantile dell’Ospedale “Infermi” di Rimini compie un passo fondamentale sul piano dell’umanizzazione delle cure e del supporto alle fragilità estreme.

E’ stato infatti realizzato un percorso assistenziale multidisciplinare di cure palliative, denominato “Il Mantello” e coordinato dalla dottoressa Elena Baudassi, dedicato ai neonati con patologie a prognosi infausta e alle loro famiglie, che inizia sin dal momento della diagnosi prenatale.

Il percorso nasce dalla volontà di offrire cure di conforto, basate su solide evidenze scientifiche, a quei neonati per i quali le cure intensive risultano sproporzionate. I nuclei familiari che si trovano ad affrontare la notizia di una malattia inguaribile del proprio bambino, non ancora nato o subito dopo la nascita, possono così accedere a cure specialistiche dedicate.

Il nome stesso, "Il Mantello", in latino pallium, da cui deriva il termine di cure palliative, evoca l’immagine di una assistenza che avvolge, riscalda e protegge quando la guarigione non è più un obiettivo perseguibile, ma la cura resta un dovere etico e clinico.

Un approccio integrato: dalla diagnosi al fine vita - Il percorso si snoda attraverso una rete di supporto che coinvolge diverse figure professionali: ginecologi, genetisti, neonatologi, ostetriche, infermieri, psicologi e assistenti spirituali.

Le direttrici principali del progetto “Il Mantello” includono:

Accompagnamento Prenatale: supporto immediato dopo una diagnosi di malformazione o patologia genetica incompatibile con la vita, garantendo alla coppia uno spazio di ascolto e scelta consapevole tra interruzione e prosecuzione di gravidanza, con la possibilità di accedere al nuovo percorso di cure palliative, anche nel caso in cui la diagnosi venga posta nel Consultorio Familiare, diretto dalla dottoressa Michela Piva.

Comfort Care dopo la nascita: un percorso codificato per garantire e preservare il contatto tra il neonato e la sua famiglia, privilegiando il contatto pelle-a-pelle genitori-neonato e l’intimità familiare, oltre al controllo del dolore e del discomfort. A questo fine sono state individuate aree dedicate, situate nella Sala Parto, coordinata da Iliana Colonna, il reparto di Ostetricia, diretto dal professor Patrizio Antonazzo e coordinato da Corradino Ignelzi, e di Terapia Intensiva Neonatale, diretto dalla dottoressa Gina Ancora e coordinato da Francesca Fabbri, dove vengono ricoverati insieme sia la mamma che il bambino.

Per poter garantire questa vicinanza, l’assistenza viene completamente riorganizzata, uscendo dai percorsi standard che prevedono, in caso di patologia del neonato, il ricovero di mamma e bambino in reparti diversi. La flessibilità organizzativa del personale sanitario garantisce, all’interno de “Il Mantello”, la cura del neonato e della mamma in totale privacy e sicurezza, allargando l’ingresso a tutte le persone che la famiglia desidera avere accanto. Un’attenzione speciale durante questo tempo è dedicata alla creazione di ricordi.

Sostegno alla elaborazione del lutto: accompagnamento da parte di una psicologa dedicata al percorso delle cure palliative, nella persona della dottoressa Anita Marini.

L’obiettivo della comunità dei professionisti sanitari è quello di garantire a ciascuna famiglia, posta di fronte alla scioccante diagnosi di malattia inguaribile del proprio bambino, il migliore accompagnamento possibile, per affrontare scelte e percorsi difficili.

Lo scopo del percorso “Il Mantello” è quello di trasformare il tempo dell'attesa e dell'addio in un tempo di amore, memoria e rispetto.