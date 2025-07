Rimini, altro incidente mortale: scontro in A-14, muore centauro

L'incidente ha provocato 4 km di coda, ora la situazione sta lentamente tornando alla normalità

Dopo l'incidente di sabato scorso a San Martino in Riparotta, in cui ha perso la vita Silvio Urbinati, si è verificato, nel nostro territorio, un altro sinistro con esito fatale per uno dei coinvolti. Si tratta di un motociclista 40enne, che si è scontrato oggi (mercoledì 9 luglio), intorno alle 12, con un Fiat Doblò sull'A-14, al km 125 tra Rimini Sud e Riccione, in direzione sud.

Secondo una prima ricostruzione il centauro, dopo aver effettuato un sorpasso, stava rientrando nella prima corsia quando si è scontrato con un Fiat Doblò che lo precedeva. La dinamica è al vaglio della Polizia Autostradale, intervenuta con i Vigili del Fuoco e il personale del 118. L'incidente ha provocato code in direzione sud che hanno raggiunto i 4 km, prima di un lento e graduale ritorno alla normalità.