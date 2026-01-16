Rimini, ancora allerta smog: weekend con limitazioni anche per i Diesel Euro 5
Fino a lunedì 19 gennaio le misure emergenziali, poi prossimo bollettino Arpae
A seguito del bollettino Arpae di oggi (venerdì 16 gennaio) che ha evidenziato una previsione di superamento per i prossimi giorni del valore limite giornaliero di polveri sottili Pm10, nel territorio provinciale, proseguono fino a lunedì 19 gennaio le misure emergenziali in vigore dal 15 gennaio.
Le misure emergenziali prevedono divieto di circolazione stradale nell'area urbana del Comune di Rimini esteso anche ai diesel Euro 5 (ore 8.30-18.30), il divieto su tutto il territorio comunale di spandimento dei liquami zootecnici e divieto di concessione delle deroghe a tale divieto, fatte salve quelle per sopraggiunto limite di stoccaggio, e le deroghe previste per tecniche specifiche come dai relativi paragrafi della relazione generale Pair 2030, divieto assoluto per qualsiasi combustione all'aperto.