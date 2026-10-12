Rimini, Annio Maria Matteini racconta cinquant'anni di architettura

Domani alla biblioteca Gambalunga la presentazione del volume dell'architetto, tra progetti, ricerca e ricordi legati alla città.

Cinquant'anni di progetti, ricerca architettonica e vicende personali intrecciate alla storia di Rimini. È il percorso raccontato da Annio Maria Matteini nel libro "Progetti in cinquant'anni. Una vita d'architetto", pubblicato da NFC Edizioni e al centro del prossimo appuntamento della rassegna "Libri da queste parti 2026". La presentazione è in programma martedì 13 ottobre alle 17.30 nella Sala della Cineteca della Biblioteca Gambalunga. L'autore dialogherà con Giuseppe Chicchi, ripercorrendo le tappe di una carriera che attraversa esperienze professionali, incontri e momenti significativi della vita. Il volume non si limita a raccogliere le opere realizzate, ma ricostruisce le ragioni e i percorsi che hanno accompagnato la loro progettazione. I lavori selezionati rappresentano una parte della produzione maturata in mezzo secolo di attività e sono affiancati da oltre 300 disegni e fotografie, che documentano processi creativi, ricerche e trasformazioni.

Il racconto parte dagli anni universitari e dall'esperienza nello studio dell'architetto Mario Ravegnani, passando per le ricerche sull'Architettura Spontanea pubblicate con Gabriele Basilico e per il carteggio con Bruno Zevi. Da qui si sviluppa una narrazione che accompagna il lettore dal primo all'ultimo progetto, intrecciando la professione con la storia familiare e l'impegno civile. Rimini occupa un posto centrale nel libro, sia come luogo della formazione sia come riferimento nella vita dell'autore. Il percorso comprende anche il trasferimento a Milano, l'impegno politico nel Partito Repubblicano Italiano e ricordi personali dolorosi, tra cui la perdita del fratello a soli diciannove anni.

Un capitolo riguarda inoltre l'Archivio dello studio Matteini, conservato nel Fondo Matteini presso la Biblioteca di Stato della Repubblica di San Marino. Il patrimonio comprende documenti legati alle ricerche e alle pubblicazioni, fotografie, corrispondenza e materiali del padre dell'architetto, Nevio Matteini, storico, giornalista e docente. Nato nella Repubblica di San Marino nel 1944, Annio Maria Matteini ha trascorso a Rimini gli anni della giovinezza e si è laureato al Politecnico di Milano, dove ha svolto attività didattica con Vittoriano Viganò. Nel 1971 ha fondato a Milano, insieme a Gabriele Basilico, lo studio di architettura di via Brera 17, proseguendo poi autonomamente l'attività fino alla chiusura dello studio nel 2011.