Rimini, aperto fascicolo sulla morte del 60enne folgorato

L’ipotesi di reato è omicidio colposo ed è stata disposta l’autopsia

La Procura di Rimini ha aperto un fascicolo contro ignoti per la morte di Ciro Fares, il 60enne originario di Foggia deceduto sabato pomeriggio in un’area autorizzata per roulotte in via Genetta. (Vedi notizia) L’ipotesi di reato è omicidio colposo ed è stata disposta l’autopsia.

Secondo la ricostruzione della Polizia, l’uomo sarebbe rimasto folgorato mentre tentava di liberare il proprio cane, impigliato vicino a una piscina gonfiabile. Il contatto con cavi elettrici a 220 volt, aggravato dal terreno bagnato, gli sarebbe stato fatale. Inutili i soccorsi del 118, intervenuti sul posto dopo l’allarme lanciato dai presenti.