Rimini, apertura straordinaria delle anagrafi per il rilascio della Carta d'identità elettronica

Carte d'identità: sabato 28 febbraio apertura straordinaria delle anagrafi per il rilascio della Cie. Due sedi aperte dalle 8 alle 12, senza prenotazione

Sabato 28 febbraio, il Comune di Rimini mette a disposizione dei cittadini un'ulteriore occasione per rinnovare la propria carta d'identità cartacea con il documento elettronico.

Dalle ore 8:00 alle ore 12:00, con accesso libero e senza necessità di prenotazione, sarà possibile recarsi presso l'Anagrafe Centrale e la Delegazione anagrafica del centro Storico. L'apertura è rivolta in modo particolare a tutti i titolari di carta d'identità in formato cartaceo, che per disposizione del Ministero dell'Interno hanno tempo fino al 3 agosto 2026 per provvedere alla sostituzione con la Carta d'Identità Elettronica a prescindere dalla data di scadenza impressa sul documento.

Per venire incontro alle migliaia di cittadini coinvolti, l'Amministrazione comunale ha già organizzato giornate dedicate al rilascio della Carta d'identità elettronica, riscuotendo un'ampia partecipazione, mentre l'Ufficio Anagrafe ha predisposto nuove aperture straordinarie, tra cui quella di sabato 28 febbraio, con più postazioni operative nelle due sedi coinvolte.

Per ottenere la Cie è necessario presentarsi con: una fotografia recente in formato tessera, la carta d'identità cartacea ancora in corso di validità e la somma di € 22,00 (accettato anche il pagamento tramite Pos).

Resta sempre disponibile il servizio di prenotazione online sul sito del Comune di Rimini, attraverso il quale è possibile scegliere data, orario e sede. Le carte d'identità elettroniche vengono rilasciate, su appuntamento, in tutte le delegazioni anagrafiche comunali: oltre alle due sedi dell'apertura straordinaria, anche presso la Delegazione di Viserba (Via Mazzini 22), quella di Miramare (Piazza Decio Raggi 2), la Delegazione Villaggio Primo Maggio (Via Bidente 1/P) e la Delegazione di Corpolò (Piazza dei Bizzocchi 4).

Il Comune di Rimini invita i cittadini ad approfittare delle aperture straordinarie per evitare di arrivare impreparati alla scadenza del 3 agosto 2026.