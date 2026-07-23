Rimini, armato di pistola giocattolo semina lo scompiglio in zona mercato coperto

L'uomo, 38 anni, è stato denunciato e anche sanzionato per ubriachezza molesta

Momenti di concitazione nel tardo pomeriggio di lunedì (20 luglio), in zona mercato coperto di Rimini, a causa di un 38enne, che in stato di alterazione, si aggirava con una pistola risultata poi un giocattolo tra via IV Novembre e via Castelfidardo. L'uomo è stato fermato dalla Polizia Locale: all'arrivo delle "divise", si è sbarazzato della pistola, lanciandola in un'aiuola, iniziando poi a urlare in maniera ossessiva, disturbando gli avventori. Recuperata l'arma giocattolo, gli agenti hanno identificato il 38enne, denunciato per l'ipotesi di reato di procurato allarme e sanzionato per ubriachezza molesta.



"L'intervento si inserisce nell'attività di controllo che la Polizia Locale conduce da settimane in questa zona della città, nell'ambito del contrasto ai fenomeni di degrado legati al consumo di alcol. Dal 20 giugno scorso, data di entrata in vigore dell'ordinanza che vieta il consumo di bevande alcoliche nelle aree pubbliche del centro storico, sono stati elevati complessivamente 14 verbali, dieci dei quali solo nel mese di luglio. Nello stesso periodo il personale della polizia locale ha identificato e allontanato 55 persone trovate a bivaccare nella zona, nell'ambito di un presidio che l'Amministrazione intende mantenere per restituire decoro e sicurezza a un'area frequentata da residenti e turisti", riferisce l'amministrazione comunale in una nota.