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Rimini, arrestato 50enne: deve scontare 6 anni per estorsione e bancarotta

I legali hanno presentato ricorso in Cassazione

A cura di Riccardo Giannini Riccardo Giannini
11 aprile 2026 17:24
Rimini, arrestato 50enne: deve scontare 6 anni per estorsione e bancarotta - Il carcere dei 'Casetti' di Rimini
Il carcere dei 'Casetti' di Rimini
Rimini
Cronaca
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Ieri (10 aprile) la Squadra Mobile della Polizia di Rimini ha arrestato un 50enne riminese, destinatario di un ordine di carcerazione: dovrà espiare una pena di reclusione di 6 anni, dopo essere divenute definitive condanne per estorsione e bancarotta fraudolenta, fatti commessi a Rimini e Forlì, e che risalgono al periodo 2005-2018. "L’uomo, soggetto ben noto alle forze dell’ordine, in passato è stato anche sorvegliato speciale della Pubblica Sicurezza con obbligo di soggiorno a Rimini", precisano dagli uffici della Questura.

Gli avvocati dell'uomo, Nicoletta Gagliani e Roberto Filocamo, hanno presentato ricorso in Cassazione con conseguente istanza di sospensione dell'esecuzione: avevano chiesto l'affidamento in prova, istanza rigettata dal Tribunale di Sorveglianza di Bologna.

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