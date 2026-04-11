Rimini, arrestato 50enne: deve scontare 6 anni per estorsione e bancarotta

I legali hanno presentato ricorso in Cassazione

Ieri (10 aprile) la Squadra Mobile della Polizia di Rimini ha arrestato un 50enne riminese, destinatario di un ordine di carcerazione: dovrà espiare una pena di reclusione di 6 anni, dopo essere divenute definitive condanne per estorsione e bancarotta fraudolenta, fatti commessi a Rimini e Forlì, e che risalgono al periodo 2005-2018. "L’uomo, soggetto ben noto alle forze dell’ordine, in passato è stato anche sorvegliato speciale della Pubblica Sicurezza con obbligo di soggiorno a Rimini", precisano dagli uffici della Questura.

Gli avvocati dell'uomo, Nicoletta Gagliani e Roberto Filocamo, hanno presentato ricorso in Cassazione con conseguente istanza di sospensione dell'esecuzione: avevano chiesto l'affidamento in prova, istanza rigettata dal Tribunale di Sorveglianza di Bologna.