Rimini, arriva il giocattolo sospeso: sarà possibile acquistare un dono da regalare a un bimbo povero

L'iniziativa nel negozio "Città del sole" si ispira al "Caffè sospeso" di tradizione napoletana

Il 20 novembre, in occasione della Giornata Mondiale sui Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza, parte ufficialmente la quinta edizione del Giocattolo Sospeso, un progetto benefico ideato da Assogiocattoli. L'iniziativa ha l'obiettivo di raccogliere e donare più giochi possibile in vista del Natale. La catena Città del sole aderisce all'iniziativa anche per il 2025, dopo aver raccolto oltre 1500 giochi nel 2024. Anche il negozio di Rimini, in via Tempio Malatestiano, aderisce all'iniziativa benefica, che si ispira alla tradizione napoletana del "caffè sospeso". Anche i clienti di Città del sole potranno dunque contribuire, acquistando un gioco da lasciare "sospeso" nei negozi. I doni verranno poi recapitati a famiglie e bambini in difficoltà da enti e associazioni del territorio di riferimento.