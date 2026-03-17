Rimini, arrivano i cani antidroga nelle scuole: "al setaccio" aule e non solo

Ispezionate aree comuni, cortili, bagni e altri spazi sensibili degli istituti

I Carabinieri di Rimini proseguono le attività di prevenzione e contrasto all’uso di sostanze stupefacenti. Nelle ultime ore, infatti, i militari hanno effettuato una serie di mirati controlli all’interno di alcuni istituti superiori della città, avvalendosi anche del supporto delle unità cinofile antidroga di Bologna.

"L’iniziativa - si legge in una nota dell'Arma - rientra in un più ampio progetto di sicurezza e tutela dei giovani, finalizzato non solo all’individuazione di eventuali sostanze illecite, ma soprattutto alla sensibilizzazione sui rischi legati all’uso di droghe, una minaccia spesso sottovalutata e che vede un preoccupante abbassamento dell’età dei consumatori".

Durante i controlli i Carabinieri hanno ispezionato aree comuni, cortili, bagni e altri spazi sensibili degli istituti, mentre i cani antidroga con il loro fiuto hanno contribuito nella ricerca di eventuali tracce di sostanze. Le verifiche si sono svolte senza che si registrassero criticità e nel pieno rispetto dell’attività didattica, con la piena collaborazione da parte del personale docente e degli studenti. "Gli uomini e le donne dell’Arma rinnovano il proprio impegno a sostegno degli studenti e delle loro famiglie, aiutandoli a riconoscere e prevenire possibili dipendenze, ricordando l’importanza del dialogo e della collaborazione con le istituzioni scolastiche. I controlli odierni, condivisi con i dirigenti scolastici, proseguiranno anche nelle prossime settimane, così da mantenere alta l’attenzione e garantire agli studenti un ambiente scolastico sicuro e protetto", chiosa la nota dell'Arma.