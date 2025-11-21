Altarimini

Rimini, asfalto distrutto da un altro pino. Un lettore: "Perché qui niente interventi?"

Danni all’asfalto come in viale Torino, "ma in via Turati solo cartelli": la denuncia di un residente

A cura di Redazione
21 novembre 2025 11:00
Rimini, asfalto distrutto da un altro pino. Un lettore: "Perché qui niente interventi?" - Via Turati, Rimini (foto da Google Maps)
Via Turati, Rimini (foto da Google Maps)
Rimini
Le Vostre Segnalazioni
Condividi

Un lettore di Altarimini interviene sul caso degli otto pini di viale Torino, a Bellariva, le cui radici hanno danneggiato l’asfalto della strada e per i quali il Comune, con un’ordinanza, ha disposto l’abbattimento e il pagamento da parte del privato delle spese di ripristino della carreggiata (leggi la news).

A questo proposito il lettore ha voluto segnalare alla redazione una situazione analoga nella via in cui abita, evidenziando — a suo dire — un differente trattamento riservato alle diverse zone della città.

«Nella via dove abito, via Filippo Turati — scrive il lettore — è presente un pino che ha distrutto l’asfalto e creato delle cuneette che superano in altezza il marciapiede, costringendo gli automobilisti a procedere a passo d’uomo. Questo non sarebbe un grosso problema, se non fosse che per chi passa in bicicletta la situazione è estremamente pericolosa: anche procedendo lentamente, bisogna scegliere se rischiare di cadere o invadere l’altra corsia per aggirare la parte danneggiata».

Il lettore segnala inoltre che il Comune, invece di intervenire per la sistemazione e la messa in sicurezza dell’area (si tratta della zona Rimini centro, Colonnella/Centro Studi), avrebbe installato due cartelli di “pericolo dossi” a circa venti metri prima e dopo il tratto danneggiato, lasciando però il pericolo «esattamente lì».

Per inviare foto e segnalazioni potete scrivere al nostro numero WhatsApp 340 880 9485.

Continua a leggere su altarimini.it

Le migliori notizie, ogni giorno, via e-mail

Segui Altarimini