Rimini, asfalto distrutto da un altro pino. Un lettore: "Perché qui niente interventi?"

Danni all’asfalto come in viale Torino, "ma in via Turati solo cartelli": la denuncia di un residente

Un lettore di Altarimini interviene sul caso degli otto pini di viale Torino, a Bellariva, le cui radici hanno danneggiato l’asfalto della strada e per i quali il Comune, con un’ordinanza, ha disposto l’abbattimento e il pagamento da parte del privato delle spese di ripristino della carreggiata (leggi la news).

A questo proposito il lettore ha voluto segnalare alla redazione una situazione analoga nella via in cui abita, evidenziando — a suo dire — un differente trattamento riservato alle diverse zone della città.

«Nella via dove abito, via Filippo Turati — scrive il lettore — è presente un pino che ha distrutto l’asfalto e creato delle cuneette che superano in altezza il marciapiede, costringendo gli automobilisti a procedere a passo d’uomo. Questo non sarebbe un grosso problema, se non fosse che per chi passa in bicicletta la situazione è estremamente pericolosa: anche procedendo lentamente, bisogna scegliere se rischiare di cadere o invadere l’altra corsia per aggirare la parte danneggiata».

Il lettore segnala inoltre che il Comune, invece di intervenire per la sistemazione e la messa in sicurezza dell’area (si tratta della zona Rimini centro, Colonnella/Centro Studi), avrebbe installato due cartelli di “pericolo dossi” a circa venti metri prima e dopo il tratto danneggiato, lasciando però il pericolo «esattamente lì».

